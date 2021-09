France-Finlande : le plaisir des sourires

Ce mardi soir, à Lyon, l'équipe de France a semblé de nouveau prendre du plaisir (et en donner) en s'imposant contre la Finlande. Plus que des mots ou le résultat, les sourires sur les visages de Karim Benzema, Antoine Griezmann et compagnie font du bien. À condition de les retrouver lors des prochains rassemblements.

"Le mot, c'est plaisir"

Ces derniers jours, il était question de trouver les bons mots pour réussir à expliquer ce qui clochait chez cette équipe de France, méconnaissable depuis son échec cuisant au dernier Euro. Il fallait décortiquer les grands discours de chacun, trouver des signaux dans les phrases balancées par Didier Deschamps, Hugo Lloris ou encore Paul Pogba après la nouvelle contre-performance en Ukraine ce week-end. À force de s'ennuyer devant les matchs des Bleus, on avait presque oublié qu'en football, rien ne vaut le terrain, lieu d'expression favori des joueurs, pour dégager des tendances, percevoir le bien-être d'un groupe, ou au contraire percer à jour des malaises.Ce mardi soir, à Lyon, le sourire sur le visage de Karim Benzema à la 60minute de jeu valait bien tous les mots du Grand Robert ou du Larousse. À ce moment précis, les Bleus ne viennent pas de marquer, non, ils viennent de régaler, et surtout de s'éclater en récitant leur partition dans un mouvement à trois entre Griezmann, Benzema et Martial, avec un minimum de touches de balle dans les petits espaces laissés par des Finlandais obligés d'admirer le ballet, avant de souffler un bon coup en voyant le premier cité manquer le triplé en frappant juste à côté de la lucarne de Hradecky. Puis ce sourire, donc, de Benzema comme pour faire comprendre que les Bleus étaient cette fois dans le vrai après avoir eu tout faux (ou presque) contre la Bosnie et l'Ukraine. Ce n'était qu'un match, ce n'était que la Finlande, 56au classement FIFA et éliminée en phase de poules à l'Euro, mais c'est une évolution qui a le mérite d'exister.Ce n'était pourtant pas gagné d'avance pour la France, qui a joué vingt premières minutes avec la trouille au ventre au Groupama Stadium. Pas ou peu de pressing, une fébrilité défensive toujours aussi inquiétante et les mauvais souvenirs du 3-5-2, sorti du placard par Deschamps pour la première fois depuis cette soirée de juin contre la Suisse, ont resurgi. Puis, les Bleus sont redevenus les Bleus, laissant la peur de côté et se décidant à jouer ensemble. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com