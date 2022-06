France-Danemark : la vie en bulles

Alors que plusieurs joueurs ont leur avenir en club en tête, que des discussions ont eu lieu dans la semaine autour de la question du droit à l'image et que Didier Deschamps a eu la douleur d'apprendre le décès de son père mardi, l'équipe de France retrouve le Stade de France vendredi soir pour affronter le Danemark, sensation du dernier Euro. Double enjeu pour le staff des Bleus à six mois de prendre l'avion pour le Qatar : solidifier la bulle qui entoure un groupe où certains cadres viennent retrouver le sourire et récolter de nouvelles certitudes dans le jeu.

France Danemark le 03/06/2022 à 20:45 Diffusion sur

Alors que Téji Savanier s'apprête certainement à filer se balader en claquettes dans les allées d'un camping, à Palavas-les-Flots ou à Lattes, que les coachs des différents clubs de Ligue 1 tentent de débrancher pour la première fois depuis une éternité et que le public a actuellement davantage la tête à se rouler dans la terre battue que dans le gazon, le football international, lui, continue de courir et de suer à grosses gouttes. Ce mois de juin, qui offre aux Bleus un menu inédit à quatre matchs de compétition en onze jours, une première hors phase finale, n'est pas n'importe quoi. C'est d'abord un reflet : celui d'un football de haut niveau devenu une lutte psychologique et physique, qui s'étire désormais sur près de 350 jours et refuse de laisser ses différents acteurs respirer. Interrogé en début de semaine, Kevin De Bruyne, qui a déjà disputé 49 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Manchester City et la Belgique, n'a pas hésité à sortir son fusil :