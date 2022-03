information fournie par So Foot • 25/03/2022 à 06:00

France-Côte d'Ivoire : les années de Sébastien Haller chez les Bleus

En novembre 2020, Sébastien Haller a choisi de défendre les couleurs de la sélection de la Côte d'Ivoire, le pays de sa mère, après avoir attendu en vain une convocation en équipe de France. Ce vendredi soir, l'attaquant de l'Ajax retrouve les Bleus, dont il a porté le maillot une cinquantaine de fois dans sa jeunesse. La Côte d'Ivoire s'en souvient, Jordan Pickford aussi.

France Côte d'Ivoire le 25/09/2022 à 20:45 Diffusion sur

Vidéo

Pour beaucoup, la rencontre entre la France et la Côte d'Ivoire qui doit se tenir ce vendredi soir au Vélodrome n'est qu'un amical. Un match pour du beurre. Pour Sébastien Haller et sa famille, c'est plutôt la promesse d'une soirée spéciale. Le 10 novembre 2016, l'attaquant qui rêvait encore d'un futur en Bleus avait survolé la partie jouée au stade Pierre-Brisson , à Beauvais, signant un triplé avec l'équipe de France Espoirs contre la Côte d'Ivoire. Trois buts de pur numéro 9, de renard, dont le deuxième offert sur un plateau par un certain Lucas Hernández, qu'il retrouvera dans le camp d'en face ce soir.