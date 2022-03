France-Côte d'Ivoire : Christopher Nkunku, soir de première

Titulaire pour sa toute première sélection face à la Côte d'Ivoire, Christopher Nkunku a livré une prestation intéressante dans un rôle d'électron libre qui semble taillé pour lui. Alors que Didier Deschamps clame à tout va vouloir donner leur chance aux petits nouveaux, le joueur de Leipzig pourrait bien se faire une jolie place au sein de cette équipe de France.

Décollage réussi

Un rôle tout trouvé ?

Trois. Comme le nombre de nouveaux internationaux français ce vendredi soir, après la victoire des Bleus face à la Côte d'Ivoire. Si William Saliba et Jonathan Clauss sont entrés en jeu pour le plus grand bonheur du Vélodrome, Christopher Nkunku était lui sur le pré dès le coup d'envoi. "", lançait Didier Deschamps au moment de l'annonce de sa liste à propos des petits nouveaux. Pari(s) tenu(s).Et réussi pour le milieu offensif de Leipzig, impressionnant depuis le début de la saison en Allemagne (26 buts et 15 caviars toutes compétitions confondues cette saison) et totalement décomplexé sur la pelouse du Vélodrome. Dans une rencontre disputée sur un rythme élevé, l'ancien Parisien, très libre, s'est mué en deuxième organisateur de jeu pour les Bleus, aux côtés d'Antoine Griezmann. Avant de passer tout proche de son premier but en sélection à la demi-heure de jeu, au moment d'envoyer juste au-dessus son coup de boule sur coup franc.Malgré quelques pertes de balle après le repos, le garçon a été en réussite dans son rôle d'électron libre autour d'Olivier Giroud. Au point de s'essayer à l'exercice des corners, signe d'une confiance déjà significative de la part de ses coéquipiers. Nkunku aime de toute façon prendre ses responsabilités, comme il le confiait dans les colonnes de, début février : "" Il a donc répondu présent jusqu'à sa sortie pour laisser la place à Wissam Ben Yedder, après 75 minutes qui en appellent déjà d'autres avec le maillot frappé du coq.Par son profil… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com