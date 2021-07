France-Brésil, 1997 : Roberto Carlos et le coup franc du siècle

Les France-Brésil offrent presque toujours à nous autres, Français, des matchs inoubliables. Mais c'est le monde entier qui sera émerveillé par celui du 3 juin 1997, marqué à jamais par le coup franc du siècle signé Roberto Carlos...



France-Brésil (1-1) - Tournoi de France - 3 juin 1997

Buteurs : Roberto Carlos (22e), Keller (60e)

Fabien se prend un vent...

Tout compte dans les moments extraordinaires : l'heure, la date, le lieu et la voix... Le mardi 3 juin 1997 au stade Gerland de Lyon, la France accueille le Brésil pour son premier match du Tournoi de France, sorte de mini-Coupe du monde avant la grande de 1998. Emmenée par sa "Ro-Ro" (la paire Ronaldo-Romário), lachampionne du monde en titre est le sparring-partner idéal pour des Bleus qui se cherchent encore à un an de "leur" Mondial. Plus que jamais contesté, Aimé Jacquet aligne un 4-3-3 avec deux ailiers (Ba à droite, Pires puis Keller à gauche), un seul attaquant axial (Maurice) et Zidane à la baguette. Après une reprise de Ronaldo boxée au-dessus par Fabien Barthez et une frappe de Ba repoussée par Taffarel, le score est toujours de 0-0 quand Romário est séché par Deschamps. Coup franc à 35 mètres dans l'axe du but de Fabien. On joue la 22minute, il est 21h07...Pour TF1, le duo Roland-Larqué est aux commentaires, mais c'est Jean-Mimi qui va se réserver le narratif ! Sacré tireur de coups francs avec Sainté dans sa jeunesse, sans doute a-t-il soudainement senti que quelque chose d'inouï allait se produire. Fabien, affolé, hurle des ordres à son mini mur de cinq (Vieira, Candela, Pirès, Maurice, Deschamps) placé à neuf mètres du ballon posé par le tireur Roberto Carlos. Tout le monde connaît la frappe redoutable du latéral gauche des Meringues... Après le descriptif de Thierry, Jean-Michel la joue perso :