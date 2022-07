France-Belgique : les Bleues en quête d'une confirmation

Après son succès éclatant contre l'Italie, l'équipe de France s'est donné pour mission de continuer sur sa lancée ce jeudi soir face à la Belgique. Au-delà de la symbolique d'une victoire française un 14 juillet, un succès rimerait avec une qualification quasiment validée pour les quarts de finale. Un objectif que les Bleues se sont donné pour mission d'atteindre dans la peau de favorites.

France Belgique le 14/07/2022 à 21:00 Diffusion sur

Sur le papier, l'Italie était l'adversaire le plus relevé des Bleues. Et au vu du résultat aussi inattendu que spectaculaire (5-1), on aurait pu s'attendre que l'équipe de France aborde sa rencontre face à la Belgique ce jeudi soir (21 heures) avec une pointe de relâchement. Il n'en est rien., jurait ainsi la capitaine Wendie Renard en conférence de presse. Et pour cause :Voilà, le gros mot est lâché. Quart. De. Finale. L'objectif est dans toutes les têtes, mais, comme à son habitude, Corinne Diacre est venue tempérer les ardeurs :(prévu ce jeudi à 18h, NDLR)Il n'empêche, la France est désormais attendue au tournant car depuis le début du tournoi, elle compte parmi les nations - au même titre que l'Allemagne, l'Angleterre ou le Danemark - qui ont infligé un score-fleuve à leur adversaire.