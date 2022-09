France, Angleterre, Allemagne et Belgique : les cadors européens en méforme

Cette trêve internationale de septembre, ultime rendez-vous avant la Coupe du monde, n'a pas offert les certitude escomptées pour de nombreux cadors européens. France, Belgique, Allemagne ou Angleterre, de nombreuses sélections ont en effet eu du mal à se rassurer, entre effectifs amoindris et dynamiques en berne.

Blessures et motivation

Ce mois de septembre était celui de la dernière chance. L'ultime tour de chauffe avant la castagne à Doha, prémices de ce qu'offriront grossièrement les sélections en Coupe du monde. Pourtant, en Europe, peu d'enseignements positifs auront été à tirer de ces dates automnales, pour des sélections pas vraiment inspirées et guère rassurantes dans leur course à l'étoile.En retrait du rendement sportif, ce rassemblement international se sera avant tout disputé sous le signe des pépins physiques. L'équipe de France en tête (15 joueurs blessés), les sélectionneurs ont effectivement dû composer avec de nombreux absents. Une réalité non négligeable et éminemment marquante sur les résultats finaux, qui interroge malgré tout sur les réservoirs à disposition de certains pays ou sur le décalage supposé entre le niveau des titulaires et celui de leurs remplaçants. À titre d'exemple, chez les Bleus, les prestations d'Eduardo Camavinga ou Dayot Upamecano (pour ne citer qu'eux) face au Danemark auront ainsi donné quelques sueurs froides à un Didier Deschamps impatient., précisait le Basque en évoquant le milieu de terrain du Real Madrid. En dépit de l'éclaircie apparue contre l'Autriche, la problématique n'est donc pas à occulter pour des joueurs appelés à jouer un rôle de jokers crédibles au Qatar et pour un collectif attendu au tournant, après le marasme entrevu en juin.Idem en Belgique, avec des données différentes. Au complet, le groupe des Diables rouges patine, au sortir d'un nul devant le pays de Galles (1-1) et d'une défaite soporifique aux Pays-Bas (1-0). Pour Roberto Martínez, le point d'interrogation réside dès lors dans ce vivier tant attendu, mais visiblement inexploitable. En défense, le technicien espagnol s'est finalement résolu à convoquer Jason Denayer, sans club, et le tout jeune Zeno Debast (18 ans, seize matchs seulement avec Anderlecht), encore fragile pour s'exprimer dans ces joutes. Une difficulté parmi tant d'autres, que le manque d'allant offensif des désormais vétérans Eden Hazard, Dries Mertens ou Kevin De Bruyne,