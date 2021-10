information fournie par So Foot • 06/10/2021 à 14:00

France-Algérie par ceux qui l'ont vécu

Le 6 octobre 2001, le premier France-Algérie de l'histoire du football s'arrêtait à la 76e minute de jeu à la suite de l'envahissement de la pelouse du Stade de France par plusieurs supporters des Fennecs. Vingt ans plus tard, ce qui devait constituer le symbole de la grande réconciliation entre les deux nations reste la seule et unique confrontation balle au pied*. Retour sur un immense rendez-vous manqué, avec ceux qui l'ont vécu au stade.

Le casting

Marie-George Buffet : ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Jospin de 1997 à 2002.

Rachid Djebaili : ex-international algérien qui fêtait sa première sélection avec les Fennecs face aux Bleus ce 6 octobre 2001.

Mouloud Haddad : historien et sociologue, spécialiste de l'espace Euro-Méditerranée, présent au stade ce soir-là.

La mise en forme du projet

"L'Algérie sortait d'une période extrêmement difficile tandis que la France entrait dans un nouveau cycle politique. Comme souvent, le football débarquait en sauveur."Mehdi Méniri, défenseur algérien

: ex-international algérien (7 sélections).: ex-international algérien (23 sélections, 2 buts).: ex-journaliste bord terrain pour TF1, aujourd'hui rédacteur en chef de BFM TV.: ex-international français recordman de sélections chez les Bleus.À la suite d'une rencontre avec mon homologue algérien de l'époque, Abdelhamid Berchiche, nous avions émis l'idée de montrer que le sport pouvait être un instrument de solidarité entre deux peuples à l'histoire commune, mais tragique. On voulait créer ensemble un événement autour des relations entre ces deux pays. La FFF et son président Claude Simonet ont été facile à convaincre.On nous a annoncé la programmation de ce match un mois avant la date. Pour notre équipe nationale, alors dans le creux de la vague, affronter les champions du monde et d'Europe en titre était inespéré. Il y avait tout de même deux lectures à avoir : la première Lire la suite de l'article sur SoFoot.com