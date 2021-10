France-Algérie 2001 : Zizou, aux origines du match

Zinédine Zidane, héros et double buteur de la finale de Coupe du monde 1998 contre le Brésil (3-0), est devenu le symbole de la France black-blanc-beur qui se rêve sincèrement fraternelle. C'est son aura exceptionnelle qui fut grandement à l'origine du match de la réconciliation entre la France et l'Algérie d'octobre 2001...

L'idéalisme béat de la gauche plurielle...

La foule en liesse scande desquand l'effigie du numéro 10 des Bleus est projetée sur l'Arc de Triomphe illuminé de tricolore. Partout en France, drapeaux algériens et français mêlés communient en cette soirée du 12 juillet devenue nouvelle fête nationale avant le très républicain 14 juillet. En Algérie, juillet est aussi mois de célébration nationale qui fixe depuis 1962 la date du 5, jour de l'indépendance arrachée à cette même République française... Zinédine Zidane, "Françalgérien" de la deuxième génération d'immigrés, transcende les courants passionnels du passé et du présent et il apparaît comme le trait d'union rêvé entre deux communautés appelées à écrire ensemble un futur plein de promesses.C'est dans l'enchantement collectif de l'été 1998 que Gilles Smadja, directeur de cabinet de Marie-Georges Buffet, lance de concert avec celle qui est alors ministre des Sports du gouvernement Jospin l'idée d'un match France-Algérie. Né en Algérie, à Annaba, il a raconté à Thibaud Leplat pourla genèse du projet :On lance le projet d'organiser à l'automne 1999 un Algérie-France au stade du 5-Juillet à Alger sous les bons auspices du président Abdelaziz Bouteflika. Mais pour des raisons de sécurité liées au terrorisme, la FAF, la fédé algérienne, doit décliner. C'est donc la France qui organisera le premier France-Algérie depuis l'indépendance, avec les deux équipes A. Cesera disputé au Stade de France à la date du samedi 6 octobre 2001.Plus qu'amicale, la rencontre qui se veut fraternelle s'inscrit bien dans l'idéalisme un peu béat du gouvernement de la gauche plurielle, comme l'avait pointé Karim Nedjari