France-Afrique du Sud : Et revoilà les Bafana Bafana !

Cap au nord pour l'Afrique du Sud. Ce mardi soir à Lille, les Bleus retrouvent pour la cinquième fois les footballeurs de la nation arc-en-ciel qui, dans le passé, se sont toujours montrés des adversaires diablement coriaces...

11 octobre 1997 : Jacquet n'y arrive pas...

Des quatre matchs que les Bleus ont disputés face à l'Afrique du Sud, on ne retiendra de celui du 7 octobre 2000 à Johannesburg achevé sur un triste 0-0 (sans Zidane et Barthez) que la visite très émouvante effectuée la veille chez Nelson Mandela. Les trois autres rencontres ont en revanche marqué l'histoire de l'équipe de France. Sur et en dehors du terrain...Jean-Michel Larqué s'affole soudain :Thierry Roland embraye aussitôt :Coup de froid sur Bollaert déjà noyé sous l'averse. La France est menée 1-0 à la 40, à la suite d'un mauvais alignement défensif qui a permis à l'attaquant sud-africain d'aller battre Letizi. L'agacement fataliste de Thierry & Jean-Mimi est alors partagé par la France du foot : à huit mois pile de la Coupe du monde à la maison, les Bleus de Jacquet sont très mal barrés ! Même la soi-disant rigueur défensive dont Mémé est si fier a été battue en brèche par des Sudafs entrés chez nous comme dans du beurre... À la mi-temps, les Bleus, piteux, menés 1-0, confirment donc leur statut d'outsiders très secondaires du prochain Mondial. Un constat établi lors du Tournoi de France quatre mois plus tôt après deux nuls face au Brésil (1-1) et l'Italie (2-2) et une défaite face aux Anglais (1-0). Tout est foutu. Sauf que... Aimé Jacquet affine en fait son projet de jeu d'une sélection qualifiée d'office et donc réduite à jouer des matchs amicaux. Face à une Afrique du Sud rugueuse qu'il ne sous-estime pas (vainqueur de la CAN 1996), Aimé a de nouveau essayé Djorkaeff au poste de meneur de jeu au sein d'un 4-3-3 offensif avec deux demis défensifs et deux ailiers (Pires à droite, Henry à gauche). Option invalidée : Zidane, qui remplace Youri à la pause, change la donne. Les Bleus, plus pressants, égalisent par Guivarc'h d'un tir croisé du gauche (53), puis l'emportent sur une nouvelle frappe croisée d'Ibou Ba (2-1, 83). Les supporters sont déçus, la presse se déchaîne, mais Aimé s'en fout : son puzzle prend