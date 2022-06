France 2002 : un crash final en mondovision

Pour le match de la dernière chance, le Danemark s'est appliqué à achever la bête. Les Bleus battus 2-0 sont é-li-mi-nés ! Sensation mondiale absolue : la France, favorite numéro 1, a prématurément pris l'avion pour Roissy... Victime du péché d'orgueil, la génération dorée a subi son premier coup d'arrêt qui, au regard du rang des Bleus en 2002, s'inscrit jusque-là comme le plus grand fiasco de leur histoire.

Danish dynamite façon puzzle !

Ce 11 juin, les premiers mots solennels de la causerie d'avant France-Danemark prononcés par Roger Lemerre laissent vite place à une harangue enflammée :Mais un silence pesant lui répond dans le vaste salon privé du complexe des LG Cheetahs de Séoul, devenu QG des Bleus.Puis Roger donne les onze titulaires écrits au paperboard : Barthez, Candela, Thuram (qui glisse axe droit à la place de Lebœuf, blessé), Lizarazu, Makélélé (pour Petit, suspendu), Vieira, puis Wiltord, Zidane et Dugarry (pour Henry, suspendu) et enfin Trezeguet. Un 4-3-1-2 aurait constitué un bon compromis entre Roger et ses gars, avec enfin une ligne de trois récupérateurs en soutien de Zidane forcément diminué. Mais le Major veut aller au bout de ses idées. La tête un peu ailleurs, Roger conclut à la hâte :Il est 15h30 au Munhak Stadium ensoleillé d'Incheon quand commence la rencontre entre Bleus en blanc et Danois rouge sang. Il est 8h30 du matin en France où cet horaire inhabituel est annonciateur de fin du monde ou d'aube glorieuse. Durant, l'image TV fugitive d'Aimé Jacquet, raide et inquiet dans la tribune officielle du Munhak, semble déjà acter la dilapidation de son héritage. Même le gros bandage qui enserre la cuisse gauche de Zidane indique qu'il n'est de toute façon pas à 100%. Et le miracle n'aura pas lieu... Les Danois défensifs, qui n'ont besoin que d'un nul pour aller en 8après leur 1-1 face au Sénégal, vont à l'essentiel : isoler Zidane dans une prise à trois geôliers, Töfting, Poulsen et Gravesen ! Après avoir manqué quelques demi-occasions, comme ce tir trop précipité de Wiltord, les Bleus se font cueillir à la 22minute.Sur leur première vraie offensive, les