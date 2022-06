France 2002 : le problème Roger Lemerre

Avec son autoritarisme bourru de sergent-chef et son goût pour les vannes grivoises, Roger Lemerre avait brillamment succédé à Aimé Jacquet en remportant l'Euro 2000 et la Coupe des confédérations 2001. Mais, missionné par la France du foot pour réaliser un vertigineux triplé Mondial-Euro-Mondial, il a peu à peu cédé à sa nature fantasque avant de s'enfermer dans ses certitudes de plus en plus butées...

"Qu'est-ce que je risque ? J'ai les meilleurs du monde !"

Signé Roger Lemerre au soir du 9 octobre 1999 après la victoire étriquée 3-2 des Bleus face à l'Islande qui les qualifie pour l'Euro 2000. Panique à la FFF ! Car cette déclaration absconse laisse penser à une démission prochaine du sélectionneur, vexé par les critiques de son président Claude Simonet après la courte victoire contre l'Arménie (3-2). Invité à s'expliquer le lendemain à, Lemerre vrille à nouveau :Traduction approximative : il reste à son poste.La France du foot découvre, éberluée, l'autre face sombre, lunatique, de l'ex-adjoint sympa d'Aimé Jacquet du Mondial 1998, auquel il avait succédé à 57 ans au poste de sélectionneur... Barthez, Lizarazu, Thuram, Petit, Djorkaeff et Zidane avaient, eux, déjà expérimenté son mélange de bonhomie et de raideur militaire lors de leur passage au bataillon de Joinville que Roger avait drivé entre 1986 et 1997. L'Euro 2000 confirmera sa bipolarité souriante et revêche. La face solaire du technicien aux compétences certaines qui offre la victoire au pays à Rotterdam face à l'Italie (2-1 AP). Et la face colérique de celui qui, en pleine compétition, a boycotté les médias en solidarité avec son capitaine Didier Deschamps malmené par la presse... avant de revenir sur sa décision ! L'Euro 2000 exacerbe la guerre impitoyable qu'il livre aux médias à coups debien senties :À la fin de l'Euro 2000, les deux précieux leaders, Didier Deschamps et Laurent Blanc, relais charismatiques qui faisaient le lien entre le sélectionneur et son groupe, arrêtent leur carrière internationale. C'est en vain que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com