Fran Kirby, modèle de résilience

Absente depuis le début de la compétition en raison d'un bobo subi lors du stage de préparation, Fran Kirby devrait faire aujourd'hui ses grands débuts aux JO face au Canada. La Grande-Bretagne récupérerait alors son redoutable couteau suisse, parfaitement poli après une dernière saison lumineuse avec Chelsea. Pourtant, l'attaquante anglaise revient de loin. Entre une adolescence tragique et de graves problèmes de santé, la jeune femme a su surmonter les épreuves pour s'affirmer comme l'une des meilleures sur la planète foot.

Solide prétendante au Ballon d'or

Le 27 mai dernier, Fran Kirby publiait sur son compte Instagram ce message, accompagné de la photo d'une carte écrite par sa mère il y a quelques années, lorsque cette dernière, sa plus grande supportrice, était encore à ses côtés. En quelques lignes, Denise félicitait sa fille, une ado au talent déjà époustouflant. Cette maman voyait même déjà sa protégée atteindre son rêve ultime : disputer les Jeux olympiques de Londres en 2012 à Wembley et participer à une Coupe du monde. Une dizaine d'années plus tard, Fran Kirby a coché ces cases.La polyvalente attaquante d'1,57m a été sélectionnée pour disputer les JO de Tokyo avec la Grande-Bretagne. Une annonce intervenue dix jours avant une autre excellente nouvelle. Le 6 juin 2021, Fran a en effet reçu le trophée de meilleure joueuse du championnat anglais. Pour la deuxième fois, tout comme Cristiano Ronaldo, Thierry Henry ou Lucy Bronze. Une récompense logique vu sa saison exceptionnelle. Positionnée à droite de l'attaque de Chelsea, la technique et robuste Anglaise a cartonné (16 buts, 11 passes décisives) grâce notamment au " Kerrby ", le duo prolifique qu'elle forme avec Sam Kerr et qui a été impliqué sur 37 buts et 18 passes décisives en championnat la saison dernière. Résultat, même si la Ligue des champions a filé entre les mains desen finale, Fran Kirby fait partie de lapour le prochain Ballon d'or. Et en cas de coup de maestro, les JO pourraient bien faire pencher la balance en sa faveur.