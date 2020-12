Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Formule 1 : Verstappen arrache la pole position au nez et à la barbe des Mercedes par Pierre Sarniguet (iDalgo) Mieux vaut tard que jamais. Max Verstappen a signé aujourd'hui la première pole position de sa saison pour le dernier Grand Prix de l'année. Cela ne s'est joué à rien car seuls 86 millièmes de seconde séparent le Hollandais des deux Mercedes. C'est Bottas qui accompagnera la Red Bull en première ligne, juste devant Hamilton dont le meilleur temps a été battu dans les ultimes secondes par son équipier puis par Verstappen. En ce qui concerne le reste du peloton, on notera l'élimination en Q2 des deux Renault qui semblaient pourtant en forme lors des séances d'essais libres. En fond de grille, on retrouvera Perez et Magnussen, pénalisés après avoir changé des pièces sur leur unité de puissance durant le weekend. Demain, les 20 pilotes concluront l'exercice 2020 sur le circuit d'Abu Dhabi avec un départ prévu à 14H10.