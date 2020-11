Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Formule 1 : Hamilton n'est pas rassasié Reuters • 27/11/2020 à 18:12 Temps de lecture: 1 min







Formule 1 : Hamilton n'est pas rassasié par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour cet antépénultième Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton a voulu mettre les choses au clair. Oui il a fêté son septième titre de champion du monde mais non, il ne faudra pas compter sur lui pour une éventuelle baisse de régime d'ici la fin de l'année. Pour ajouter les actes à la parole, le Britannique a été le plus rapide lors des deux séances d'essais libres du jour sur le circuit de Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn. Une journée qui a été marquée par de nombreuses sorties de route et de nombreux blocages de roues pour la simple raison que les pilotes ont testé durant au moins six tours les prototypes des pneumatiques qui seront utilisés en 2021. Autre fait marquant, l'accident d'Alex Albon au volant de sa Red Bull lors de la deuxième séance qui se déroulait de nuit. Si le pilote en est sorti indemne, ce n'est pas le cas de sa monoplace que les mécaniciens vont devoir remettre en état de marche d'ici demain. Si ensuite la présence d'un chien sur la piste a retardé le retour à la normale, cette journée s'est conclue tranquillement avec encore et toujours un Lewis Hamitlon très rapide, devançant Verstappen et Bottas.