Formation : pros à l'OM mais si loin de la Ligue 1

L'Olympique de Marseille a été confronté à un problème de taille lorsqu'il a fallu communiquer sa liste de joueurs à l'UEFA pour la Ligue des champions : il fallait y inclure des joueurs formés au club. Apparemment, il n'y en a pas à Marseille. Pourtant, il y a tout un tas de contrats pros en N3 et dans les catégories inférieures du club. Pros à l'OM, mais si loin de la Ligue 1 et encore plus de la Ligue des champions...

Un premier contrat pro pour protéger le club avant tout

4 septembre 2019, conférence de presse de Jacques-Henri Eyraud alors président de l'OM :2 septembre 2022, conférence de presse de Pablo Longoria, président en activité de l'OM :Entre ces deux déclarations et ces deux boucles habituelles de la vie du centre de formation marseillais (un nouveau président arrive et dit "on a un problème à la formation" ; il change tout au centre et explique "bientôt vous verrez" ; rien ne change vraiment ; un nouveau président arrive et dit...), les décideurs marseillais n'ont pourtant pas hésité à signer une multitude de premiers contrats pros à des jeunes pousses qui devraient logiquement être en train de taper à la porte de l'équipe première. Logiquement.Le 15 juin 2020, le club annonçait fièrement la signature de cinq nouveaux contrats pros : Cheick Souaré, Richecard Richard (oui), Ugo Bertelli, Jorès Rahou et Nassim Ahmed. Deux ans plus tard, les deux premiers ont déjà quitté le club, les trois suivants attendent toujours leurs premières minutes en pro comme Kamardin, Sciortino, Ngapandouetnbu. Tant de "pros" à l'OM, mais dans les faits joueurs de N2 et de N3 aujourd'hui... David Terrier, ancien joueur pro devenu vice-président de l'Union nationale des footballeurs Professionnels, ne se fait guère plus d'illusions sur la majorité des premiers contrats pros signés en France., explique le syndicaliste.