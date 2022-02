Football chinois : deux salles, deux ambiances

Depuis dimanche, les supporters chinois n'ont d'yeux que pour les femmes de leur équipe nationale de football, courageuses vainqueurs de la Coupe d'Asie face à la Corée du Sud. Dans le même temps, sur Internet, ces mêmes suiveurs rivalisaient d'inventivité pour se moquer des hommes, qui ont inauguré l'année du Tigre avec une défaite historique au Vietnam. Gros plan sur le contraste émotionnel du football en Chine.

" Il n'y aura plus personne contre qui perdre "

La main droite de Zhu Yu est ferme et, quand bien même l'attaquante sud-coréenne Son Hwa-yeon avait frappé comme une brute plein centre, la parade de la gardienne chinoise au tout début des arrêts de jeu est un tournant. En effet, quelques minutes plus tard, sa coéquipière Xiao Yuyi ne se fait pas prier pour fusiller du droit Kim Jung-mi et offrir sur le fil la victoire à son pays . Depuis le dénouement de ce scénario de folie, c'est l'ébullition sur les réseaux sociaux en Chine, où les internautes couvrent de louanges leurs " Roses d'acier ", capables de revenir d'Inde avec une neuvième couronne de championne d'Asie, seize ans après un dernier titre. Un exploit rendu plus beau par la qualification à l'arrache en demi-finales contre le Japon (égalisation à la toute dernière minute et victoire aux tirs au but) puis le retournement de situation en finale, durant laquelle la Corée du Sud menait 2-0 après le premier acte. Si l'on en croit le, ce n'est pas moins d'un demi-milliard de messages à propos de cette finale de Coupe d'Asie féminine qui ont été échangés sur la plateforme Weibo, l'équivalent maison de Twitter, le soir du match...Une situation d'autant plus savoureuse qu'un peu moins d'une semaine en amont, les amoureux de football chinois fulminaient, victimes d'une nouvelle désillusion avec leur sélection masculine. Une énième humiliation diront même les détracteurs les plus agressifs, sous la forme d'une défaite 3-1 de l'équipe nationale chinoise au Vietnam, dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Déjà quasiment hors course, les hommes du sélectionneur Li Xiaopeng, en poste depuis décembre, n'ont sauvé les meubles qu'à la toute fin du temps additionnel pour éviter un cinglant 3-0, mais sans priver le Vietnam de ses premiers points dans la compétition., a imaginé un internaute Lire la suite de l'article sur SoFoot.com