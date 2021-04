Foot Unis : la fusion des syndicats, ça change quoi ?

L'heure de la réunification a sonné, pour le football français. Après cinq années sous un drapeau différent, les tribus Première Ligue et UCPF ne feront bientôt plus qu'une. Ce retour pour les clubs de l'Hexagone à un syndicat unique, qui sera présidé par Laurent Nicollin, fixe un objectif clair : faire en sorte de pouvoir parler d'une même voix, et se serrer les coudes pour surmonter la crise.

Des retrouvailles inexorables

Une histoire de famille on ne peut plus classique, du genre de celles où tout va bien, jusqu'à ce que des bisbilles viennent former des clans. C'est ce qu'il est arrivé en 2015, quand dix-neuf des vingt clubs de Ligue 1 ont décidé de quitter l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) pour monter leur propre syndicat nommé Première Ligue. Un schéma qui va prendre fin, puisque la famille a décidé de se reformer. La fusion des deux entités, qui se rassembleront pour devenir Foot Unis, a été actée mardi dernier lors de l'Assemblée générale de l'UCPF. Une évolution logique pour les principaux intéressés, qui espèrent ainsi gagner en cohérence et en intelligence.À la tête de ce nouveau syndicat, Laurent Nicollin., souligne le président du MHSC.Du côté de Première Ligue sont en effet rangés la plupart des clubs de Ligue 1 et certains clubs de Ligue 2, comme Toulouse ou Caen. L'UCPF regroupe pour sa part la quasi-totalité des pensionnaires de Ligue 2, accompagnés de quelques représentants de Ligue 1 et du National 1 (le Red Star, par exemple)., note Bernard Caïazzo, président de Première Ligue.