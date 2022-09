information fournie par So Foot • 21/09/2022 à 14:00

Foot français : les doigts dans la crise

Le foot français semble au bord du gouffre. Les crises succèdent aux affaires. Naturellement impossible de comparer le racket subi par Paul Pogba avec l'institution FFF qui vacille. Toutefois l'ensemble dessine un tableau fort déplaisant du petit monde du ballon rond, comme s'il s'amusait à coller aux caricatures que d'aucuns se font de lui. Un peu aussi comme si sonnait la fin des illusions. Et attendez, la Coupe du monde au Qatar approche...

Le foot n'est pas le reflet de la société, il en est un acteur

Vous n'avez probablement pas entendu parlé de cette histoire. Les murs du CNOSF, la vénérable maison olympique du sport français, tremblent d'une guerre interne inconnue jusqu'à présent. La FFF n'est donc pas la seule à vaciller. Sauf qu'une fois encore, le foot n'est pas loin. En effet pour la première fois, un footeux, et en l'occurrence une footeuse, en a pris la direction : Brigitte Henriques, une ancienne vice-présidente de ce brave Noël Le Graët. Et elle vient de décider de se débarrasser de son bras droit, Didier Séminet, un vieux de la vielle dans l'olympisme tricolore. Or il dénonce en retour, dans une lettre aux membres du CA, une mainmise progressive,. Il pointe notamment du doigt un nouveau DG quiLes scandales qui affectent cette dernière touche évidemment, par rebond, Brigitte Henriques qui en fut une dirigeante, ciblée par exemple par Romain Molina qui l'accuse d'avoir contribué à l'omerta qui y régna autour des agressions sexuelles, notamment sur des mineurs. Elle s'en est vivement défendue sur Europe 1, affirmant avoir toujours combattu ceLe foot est-il redevenu l'épouvantail du sport français ? Il est vrai que le spectacle qu'offre la FFF laisse pantois. Pour ses salariés sacrifiés par un plan de licenciement largement évitable. Pour un foot amateur complètement oublié. Pour une gouvernance qui semble fragilisée à l'extrême. La convocation par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra n'avait d'ailleurs rien d'un échange de courtoisie.