information fournie par So Foot • 28/09/2022 à 06:00

Foot et théâtre : Magdebourg prend la clé des chants

Le 10 septembre dernier, à l'occasion de l'ouverture de la saison du théâtre de Magdebourg, des supporters du 1. FCM, pensionnaire de 2. Bundesliga, sont montés sur scène pour y interpréter une sélection de chants cultes de leur tribune, en compagnie de quelques musiciens. Un projet initié par le Suisse Julien Chavaz, qui entend montrer que les deux mondes ont, malgré les apparences, beaucoup de choses à se raconter.

Les voilà qui sortent un à un de la grande porte du Theater Magdeburg, telles des vedettes des planches, saluant d'un geste de la main la petite foule massée sur le parvis de l'édifice. Toutes et tous portent leur maillot bleu et blanc sur le dos, mais que l'on ne s'y trompe pas : la rencontre entre le FC Magdebourg et Greuther Fürth n'est prévue que le lendemain après-midi. Il n'empêche : au vu du départ catastrophique du récent promu en D2 allemande (seulement quatre points pris avant la huitième journée), un peu de soutien en dehors du Heinz-Krügel-Stadion ne sera pas de refus. Pendant trois sessions de vingt minutes chacune, les voici qui entonnent à pleins poumons les hymnes qui rythment habituellement les matchs de leur club de cœur, le seul à avoir remporté une Coupe d'Europe du temps de la RDA. C'était en 1974, lorsque Magdebourg avait triomphé face à l'AC Milan au Kuip de Rotterdam en finale de la C2. Depuis la réunification allemande, l'écurie de Saxe-Anhalt a connu des fortunes diverses dans les divisions inférieures, mais son aura n'a jamais disparu auprès des locaux., pose Julien Chavaz, intendant général du théâtre local depuis cet été.Originaire de Fribourg, ce jeune quadra a très vite voulu jeter un pont entre deux institutions de sa nouvelle ville :