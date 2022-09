Foot et écologie : arrête ton char

Christophe Galtier n'a finalement fait rire que Kylian Mbappé avec sa vague tentative de contre-pied concernant les déplacements en jet privé du PSG. Pourtant, si l'entraîneur parisien a joué la mauvaise blague pour déminer le terrain après la victoire contre la Juventus (2-1), son allusion au char à voile s'avère malgré tout révélatrice d'une vision très particulière de l'écologie. Une vision datée et surtout vaguement méprisante. Il faudra penser à travailler ses fondamentaux. Les temps ont changé...

Lundi gras

La réponse pince-sans-rire de Christophe Galtier a fusé tandis qu'il faisait mine de garder son sérieux en acteur appliqué. Sûrement préparée, assurément assénée pour clore le débat et revenir aux choses sérieuses (le match contre la Juventus ou le) sur lesquels lui et son attaquant, Kylian Mbappé, s'étaient si sérieusement et brillamment épanchés auparavant. Il ne s'agit pas d'un dérapage incontrôlé . Cette phrase était tout autant pesée et réfléchie que le reste de cette conférence de presse, jusqu'alors une véritablede com' maîtrisée. Pour comprendre ce, cet échec total, il faut peut-être s'attacher à l'exemple fourni, le char à voile.L'ancien coach lillois est loin d'être un candide qui ne connaît de la vie que la réalité des 90 minutes. L'enfant de Bondy s'est trop souvent exprimé sur des sujets de société, allant jusqu'à entrer en conflit avec la FFF pour des sponsors trop peu éthiques (notamment sur la malbouffe) pour que leur duo à la Laurel et Hardy se résume à un blague de beaufs autour d'un barbecue genré., a-t-il clarifié mardi soir après le match européen.Cet humour, à base de char à voile, révèle toutefois à quel point pour Christophe Galtier et son petit monde, celui du foot pro, la question écologique reste une lubie, fort sympathique, que défendent quelques amoureux de la nature, aux cheveux longs et chandail en laine, perdus quelque… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com