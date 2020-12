Foire d'empoigne sans vainqueur entre le Bayern et Leipzig

Il faisait un froid de canard, mais le Topspiel entre le Bayern et Leipzig a réchauffé les coeurs ce samedi. Avec des attaques à la fête, Roten Bullen et Rekordmeister n'ont pas réussi à se départager, et c'est tant mieux pour le Bayern, qui garde son trône et son dauphin à deux unités de distance.

Bayern Munich 3-3 RB Leipzig

Gladbach et Dortmund lâchent des points

Joli cadeau, ce Musiala

Un feu d'artifice dans une sombre soirée d'hiver. C'est ce qu'ont offert le Bayern et Leipzig à l'occasion de leur clash au sommet entre le leader bavarois et son dauphin saxon. Alors que Leipzig avait préparé les festivités à l'avance pour ouvrir le bal avec Christopher Nkunku en cavalier principal, lea eu besoin d'une petite étincelle pour lancer ses célébrations. Et elle est venue d'un mineur de 17 ans qui n'était pas présent sur la liste des invités au départ : Jamal Musiala. Entré peu avant la demi-heure de jeu, le jeune anglais a réveillé un Bayern apathique pour lui offrir les commandes de la soirée, avant que Leipzig se retrouve une seconde jeunesse. Au final, tout le monde se quitte avec le sourire et le sentiment d'avoir contribué à un joli spectacle.Au moment de la pesée, il n'y a pas photo : la balance n'est pas loin d'exploser côté Leipzig, qui passe par tous les états en C1 tout en maintenant le rythme en BuLi, alors que ce Bayern pépère en Europe a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com