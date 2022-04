Foden, le dynamiteur

Manchester City a longtemps galéré face à un Atlético de Madrid égal à lui-même, ce mardi en quart de finale aller de Ligue des champions. Les Citizens aborderont toutefois la manche retour, dans une semaine, avec un avantage aussi mince que précieux (1-0). Ils le doivent en grande partie à Phil Foden, entré en fin de partie et qui, sur son premier ballon, a perforé la défense des Colchoneros en délivrant une délicieuse passe décisive à destination de Kevin De Bruyne.

1'19'' pour tout faire sauter

C'en était presque devenu trop caricatural. D'un côté, un Manchester City à la possession outrageuse mais terriblement inoffensif à l'approche de la zone de vérité. De l'autre, un Atlético de Madrid replié sur lui-même, remarquablement compact certes, mais guère enclin à trop s'aventurer au-delà de la ligne médiane. Depuis leur banc respectif, Pep Guardiola et Diego Simeone, fidèles à leurs principes de toujours, encourageaient leurs protégés à continuer ainsi. Et devant leur écran, des téléspectateurs tantôt frustrés, tantôt carrément désabusés, se demandant si ce quart de finale aller de Ligue des champions allait pouvoir échapper à un 0-0 qui devenait de plus en plus inéluctable au fil des minutes. Après tout, il ne suffisait peut-être que d'une étincelle pour allumer la mèche et, enfin, apercevoir la lumière. Celui qui s'est chargé de mettre le feu aux poudres, c'est Phil Foden.Le gamin de Stockport n'était pourtant pas sur le pré au coup d'envoi. Il assistait à cette très longue séance d'attaque-défense à côté des autres remplaçants, attendant patiemment son heure. Son entraîneur s'est finalement décidé à le lancer dans l'arène à la 68minute de jeu, à la place d'un Riyad Mahrez très décevant. Le joueur de 21 ans n'a ensuite pas perdu de temps. Sur son premier ballon, récupéré à une trentaine de mètres du but adverse, il s'est vite mis dans le sens de la marche, s'est joué habilement de quatre défenseurs madrilènes et a trouvé un trou de souris - entre les jambes de Reinildo - pour glisser le ballon à Kevin De Bruyne. Le capitaine desa alors pris soin de battre Jan Oblak du droit, avec justesse et sang-froid. Mais c'est bien Foden qui, très précisément 1 minute et 19 secondes après son entrée en jeu, a fait exploser un verrou qui, jusque-là, avait été d'une solidité à toute épreuve.

