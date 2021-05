Florian Thauvin, je t'OM, moi non plus après son départ au Mexique

Après huit ans de relation (en dehors d'un petit break à Newcastle), Florian Thauvin a annoncé sa rupture avec l'OM. Une issue attendue pour une histoire mouvementée, qui avait commencé sur un coup de foudre avant de tomber peu à peu dans la morosité et l'incompréhension. Tantôt magique, tantôt électrique, le couple Thauvin-OM se sépare. Et c'est forcément une page de l'histoire du club qui se tourne.



Le meilleur depuis Bokši?

Soyons francs : cette rupture, tout le monde l'a vu venir, et elle intervient très certainement au bon moment avant la fameuse saison de trop. Depuis sa campagne de Ligue des champions totalement ratée, Florian Thauvin n'affiche plus le même visage à l'OM. En fin de contrat, le champion du monde 2018 avait la tête ailleurs ces derniers temps et il faut dire que le club n'a pas fait grand-chose pour le retenir dans ses bras. Dragué de toutes parts depuis quelques années par les belles italiennes (Milan, Naples) ou espagnoles (Séville, Atlético) et surveillé par quelques clubs français, Thauvin a fini par succomber au charme de la nouveauté : il largue l'Olympique de Marseille, après huit ans de vie commune, pour se jeter dans les bras des Tigres de Monterrey au Mexique. La fin d'une relation pourtant inachevée.Ces dernières semaines, Marseille et son président Longoria - encouragé par Sampaoli - ont jeté leurs dernières forces pour retenir le bien-aimé. En vain. Plutôt que de prolonger pour cinq ans et devenir, comme il le formulait un temps en privé, Thauvin a opté pour un changement radical de vie en rejoignant le Mexique pour la même durée à 28 ans. Un choix à la fois romantique, puisqu'il y retrouvera son pote André-Pierre Gignac et y découvrira un championnat relevé dans un vrai pays de football, mais aussi pragmatique avec un salaire de cinq millions d'euros annuels que l'OM n'aurait pu lui offrir. Et qu'aucun club européen ne lui aurait offert, a priori, la faute à ce foutu plafond de verre que Thauvin n'a jamais brisé à Marseille. Ce qui explique les réactions mitigées, à l'annonce de son départ. Évidemment, la manière fait tache. Se mettre en scène avec le maillot d'une autre, alors qu'il reste trois matchs à disputer avant la fin de saison, ça peut vexer. Quand bien même il s'agit d'un maillot rendu appréciable aux yeux des Marseillais par Gignac, depuis six ans maintenant.Si Lire la suite de l'article sur SoFoot.com