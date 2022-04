Florian Maurice : "Pour être recruteur, il faut être malade"

Près de deux ans après son arrivée au poste de directeur technique, Florian Maurice a la satisfaction de voir le Stade rennais, 3e de Ligue 1, pratiquer le jeu le plus plaisant du championnat de France. Avant la réception de Nice samedi, l'ancien attaquant de 48 ans, qui préfère être discret dans les médias, s'est posé pendant plus d'une heure pour parler de sa deuxième vie : celle de recruteur. Le dirigeant breton évoque l'évolution du métier, son expérience à l'OL, sa relation avec Jean-Michel Aulas et sa passion débordante pour le ballon rond. Entretien avec un architecte.

Je mentirais si je disais que j'imaginais qu'on en arrive là aussi rapidement, mais avec ce qui avait été mis en place pendant le recrutement, dans l'organisation et avec l'entraîneur que j'ai fait venir, j'imaginais qu'on puisse arriver à développer un beau football. Les choses ont été faites pour ça. Les joueurs recrutés, avec leurs qualités intrinsèques et surtout leur état d'esprit, sont arrivés pour que l'équipe puisse jouer de cette manière.Même quand je parle avec des personnes qui sont en dehors du foot, il y a une connotation un peu différente. Depuis quelques mois, c'est sûr qu'on a une belle image sur l'aspect purement technique. On ressent aussi ce changement dans la répartition des revenus versés par le CVC où Rennes se dégage comme un club "fort" du championnat. Cela n'aurait peut-être pas été le cas quatre ou cinq ans plus tôt et ça prouve que le club commence à être reconnu.J'ai toujours été attiré par les jeunes joueurs, c'est dans ces catégories que je me sentais le mieux quand j'étais recruteur pour visualiser le potentiel d'un joueur, mais je me suis aussi aperçu avec mon rôle de directeur technique à Rennes qu'on ne peut pas raisonnablement avoir une équipe seulement composée de joueurs de 18, 19 ou 20 ans. C'est aussi pour cela qu'on a fait venir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com