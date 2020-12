Florentino Pérez, un président ne devrait pas dire ça...

Ce dimanche, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a plaidé entre les lignes pour la création d'une Superligue européenne, en avançant que "tout le monde réclame une réforme du paysage footballistique mondial... Il y a une saturation et les fans, qui sont les plus importants, souffrent..." Une instrumentalisation des supporters au service d'un projet élitiste et inégalitaire, qui ne doit pas être passée sous silence.





"La réforme du football ne doit pas attendre. Nous devons changer. Les grands joueurs européens ont des millions de fans et nous ne devons pas leur tourner le dos."Florentino Pérez

Malgré son grand final bâclé, dont l'écriture ne vole pas forcément plus haut qu'un épisode d'une série d'AB productions,fut longtemps un formidable spectacle, riche en enseignements. Dans l'épisode 6 de la saison 3 dud'HBO, PetyrBaelish, un personnage superbement vicelard, est l'auteur d'une des tirades les plus célèbres de l'illustre série de(...)Florentino Pérez, lui, n'a rien d'un grand seigneur qui ourdit des complots et machinations depuis Port-Real, mais cela ne l'empêche pas de trimbaler avec lui un opportunisme et un machiavélisme qui ne feraient pas tache en terre de Westeros.En pleine crise du coronavirus, le président du Real a tiré parti de l'incertitude ambiante pour célébrer, sans la nommer, l'idée de création d'une Superligue européenne :, déclarait-il dimanche, lors de l'assemblée générale annuelle du Real.Avant d'ajouter :