Florentino Pérez, roi des silences

La Superligue n'intéresse plus personne. Pour le Real Madrid, le coup est rude. Pour Florentino Pérez, son président, c'est encore pire. Quand le plus grand club du monde est renvoyé à sa folie, la décadence rôde. Anatomie d'une étrange défaite.



Des œufs, des frites, des millions

Lundi soir à la télévision espagnole, on vit un spectacle formidable. Il était à peu près minuit quand sur nos écrans apparut la mine fatiguée de l'homme aux célèbres chemises bleu clair. Manifestement incommodé par la bande-son angoissante incrustée en fond musical, il esquissa une moue dubitative au moment précis où, assis sur un énigmatique cube gris comme sur un trône de carton, il apparut en majesté. Josep Pedrerol, présentateur mythique de l'émission(bruyante héritière du nom moins tonitruant) et dont on peine encore à comprendre, huit ans plus tard, le canal de diffusion et la logique éditoriale, avait l'air fier comme un pape de son. Silence en plateau. Florentino va parler. Le spectacle va commencer.D'abord, satisfait de son meublé provisoirement vidé de ses bruyants locataires pour l'occasion, le journaliste fait le tour du propriétaireentame-t-il d'un sourire saturé de sous-entendus. Pedrerol est en effet régulièrement accusé par Javier Tebas, président de la Ligue et autre personnage haut en couleur de la société madrilène, d'être le. Pérez jette un regard poli en direction du sol en simili pelouse (gamme Leroy-Merlin) et, d'une réplique cinglante, plante le décor de l'interview à venir comme un bon coup de couteau sur la tablePaternalisme poli. Sourires crispés. C'est parti pour le moment de télévision le plus lunaire, au moins, depuis la dernière mission Apollo.On ne comprend pas le projet de Superligue si on ne comprend pas qui est son instigateur et personnage principal, Florentino Pérez. Homme normal aux routines exemplaires (jamais d'alcool, amateurs de chiens et d'art contemporain), il dit ne rien aimer plus que les(des œufs, des frites, de l'huile, incontournable trilogie de la gastronomie espagnole d'autoroute) et le Real Madrid. Étrange Lire la suite de l'article sur SoFoot.com