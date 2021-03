Florent Mollet : "J'essaye d'avoir la panoplie du joueur moderne"

Avant de défier Bordeaux ce dimanche, Florent Mollet affiche ses ambitions, fait son auto-critique et se prend même à rêver d'Europe. Entretien avec une valeur sûre de la Ligue des talents.

Pas du tout ! Je pense d'ailleurs que peu de joueurs l'étaient. Peut-être Téji car il est proche d'Andy, mais c'est une hypothèse. C'était juste une petite vanne, il n'y avait aucune méchanceté. Cette célébration reflète le personnage qu'est Andy : quelqu'un qui a une grosse personnalité et qui n'a pas honte de le faire, car il assume derrière. La preuve : même si ce but-là a été annulé, c'est lui qui nous délivre en égalisant derrière sur un corner que je tire. Dans le vestiaire, on en a bien rigolé et on l'a chambré, vu que le but a été refusé. C'est bien d'avoir des joueurs comme lui qui sortent de l'ordinaire.On reste sur sept matchs sans défaite en Ligue 1, mais c'est vrai que l'on pêche un peu pour trouver cette régularité. Dans ces matchs-là, un peu fermés et où il n'y a pas trop d'espaces, on a du mal à prendre suffisamment le jeu à notre compte. Ça ne se joue pas à grand-chose à chaque fois, mais les grandes équipes arrivent à gagner ces matchs-là.Contre ces équipes qui défendent bas, il faut être patient, jouer juste et simple. Il ne faut pas hésiter à faire courir l'adversaire pour l'épuiser, puis pour finir par créer une brèche dans laquelle s'engouffrer. À l'entraînement, on travaille ces temps de possession pour être plus patients en match lors de nos offensives. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le championnat qui sont en mesure d'avoir régulièrement la possession et de réussir en permanence à ensuite trouver la solution face à des blocs bas. Hormis peut-être Paris, car ils ont des joueurs capables de faire la différence dans les petits espaces. On voit que même Lille ou Lyon galèrent dans ce domaine.