Finlande-Russie : sur le front de Carélie

Ce mercredi sur les coups de 15h, les Huuhkajat et la Sbornaya se feront face sur l'île Krestovski dans le cadre d'un duel couperet, qui pourrait ouvrir les portes des huitièmes de finale de l'Euro 2020 aux premiers nommés. Au cœur d'un tournoi continental aux accents déjà géopolitiques, Finlandais et Russes entretiennent un passif historique méconnu, capable de planer au-dessus de l'arène de Saint-Pétersbourg tel un sniper tapis, jadis, dans la neige.

" Poutine est dans une optique de guerre permanente pour renforcer son pouvoir. La version du Kremlin, remise sur la table en 2020, est d'imputer un génocide au régime finlandais durant la guerre de Continuation." Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport

La Mort blanche

Avant d'entrer en guerre civile en 1918, la Finlande telle que nous la connaissons actuellement faisait partie intégrante de l'Empire russe. Devenue indépendante seulement un an avant le bain de sang dicté par les milices, celle-ci a un rapport étroit et déroutant avec son voisin aux onze fuseaux horaires : sa propre guerre civile est calquée sur le "modèle" russe. D'un côté, les "rouges" communistes, de l'autre les "blancs" acquis à la cause du gouvernement et des forces au pouvoir. Si ce sont les seconds qui ont triomphé avec l'aide des Allemands, la Finlande libre n'a pas tardé à recroiser son meilleur ennemi, désormais soviétique, sur les rives gelées des lacs de Carélie. Encore aujourd'hui, certains y repensent. Un match de football à Saint-Pétersbourg, cité proche des blessures profondes de Petrozavodsk et point de crispation d'un cessez-le-feu en 1944, ne peut-il que les raviver ?La Carélie. Ou devrait-on dire les Carélies tant l'infime partie encore finlandaise et celle orientale, sous giron bicéphale, mais longtemps largement finnophone, se regardent dans un miroir de glace depuis plus de 70 ans. De cette vaste région au nord-est du pays de Sami Hyypiä, berceau de la culture finlandaise et de la langue finnoise, ressort un interminable combat du siècle passé : la guerre de Continuation. En face, le front de Carélie et l'Armée rouge, quatre années d'usure (1941-1945) et l'invasion, toute proche. Alliée de circonstance de l'Axe, la Finlande voit midi à sa porte : l'opération Barbarossa menée par l'Allemagne nazie ouvre une