Finissons-en avec la règle du but à l'extérieur

À l'heure où les grands décideurs de notre football ont des idées - toutes plus saugrenues les unes que les autres - pour révolutionner ce sport, il serait peut-être temps de s'attaquer à une tradition caduque et dispensable : la règle du but à l'extérieur.

Avantage à la défense

Le mois de février a ses traditions : la Chandeleur, la neige, la Saint-Valentin, le tournoi des VI nations, et le retour des Coupes d'Europe de foot avec des matchs à élimination directe. Une super nouvelle, surtout après une saison sans le frisson de la double confrontation avec un Final 8. Mais six mois plus tard, la pandémie paralyse toujours l'Europe et les acteurs doivent encore s'adapter aux règles sanitaires de chaque pays. Résultat : RB Leipzig-Liverpool, Gladbach-Manchester City et Wolfsberger AC-Tottenham se joueront à... Budapest ; Atlético-Chelsea se tiendra à... Bucarest ; Benfica et Arsenal se retrouveront deux fois en une semaine à... Rome et au Pirée ; Real Sociedad-Manchester United se disputera à... Turin ; Molde-Hoffenheim se vivra à... Villarreal. Une ribambelle de délocalisations rendant absurde le fameux avantage du "match à la maison". Et à l'heure où les grands décideurs de notre football ont des idées, toutes plus saugrenues les unes que les autres, pour révolutionner ce sport, il serait peut-être temps de s'attaquer à une tradition caduque et dispensable : la règle du but à l'extérieur.Voilà plus d'un demi-siècle que celle-ci s'est imposée dans les mœurs du football européen. La première pierre fut posée en 1965 lors de la Coupe des coupes, avant que cette idée de génie ne soit étendue à toutes les compétitions européennes quatre ans plus tard, en 1969. Depuis, c'est un casse-tête chaque année pour les non-initiés, ou les étourdis façon Avi Assouly, mais aussi une source inépuisable de poncifs (). Dans les textes, il faut s'arrêter à l'article 20 du règlement de l'UEFA :Simple comme bonjour, sauf quand les deux équipes doivent passer par une prolongation durant laquelle les