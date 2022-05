Finale de la Ligue des champions: l'amour des supporters, le mépris du foot ?

Mérité ou non après un match assez terne, le succès du Real Madrid a largement été éclipsé par la gestion lamentable de l'événement. La fête a en effet été gâchée par les scènes pathétiques qui se sont déroulées à l'entrée du stade de France (personnes empêchées d'entrer, gazages en règle, etc.), sans parler des charges policières sur les terrasses aux abords de la fan zone des Reds sur le cours de Vincennes. S'il faut pointer du doigt l'impréparation de l'organisation française et la réaction des forces de l'ordre - on a sûrement évité de peu un drame -, il s'impose aussi de remonter en amont et cibler le mépris grandissant de l'UEFA, du foot en général, pour les supporters.

Le gazouillis de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ne déroge pas à son habituelle communication dès lors que les forces de l'ordre se retrouvent sur la sellette. Elle a été reprise presque in extenso par la nouvelle ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, qui commence fort et dans le dur son mandat. Peut-être pensait-elle se contenter d'inaugurer des bâtiments pour Paris 2024. Ces propos laissent surtout sans voix ceux et celles qui étaient sur place, notamment débarquant de Liverpool. La vidéo virale d'un CRS arrosant de lacrymo des fans anglais massés derrière les grilles résume bien le gap entre le déni des autorités et les nombreux témoignages qui ont pullulé sur les réseaux sociaux. Provenant aussi bien de journalistes anglais, d'un député travailliste que d'Hanouna, tous délivraient une version très différente du son de cloche officiel. C'est donc peu dire que les gars de Liverpool, qui souffrent toujours des accusations injustes après le drame d'Hillsborough, ont peu goûté lade la place Beauvau.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD

Vivre dans le déni, une très mauvaise idée

— Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022Cette situation n'a malheureusement rien de surprenant. Elle éclaire tristement, à l'occasion d'une rencontre internationale, et ce, devant 300 millions de téléspectateurs, le vécu des tribunes dans l'Hexagone depuis des années. Les nombreux débordements cette saison ont été à juste titre dénoncé (jets de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com