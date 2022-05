Finale Conférence Ouest NBA: les Warriors éteignent les Mavericks de Luka Doncic

Stephen Curry des Golden State Warriors shoote devant Dwight Powell des Dallas Mavericks dans le match 1 de la finale de Conférence Oueszt en NBA le 18 Nmai 2022 au Chase Center à San Francisco ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Harry How )

Les Golden State Warriors de Stephen Curry ont très largement battu les Dallas Mavericks 112-87, où Luka Doncic a été limité à 20 points, mercredi dans le match d'ouverture de la finale de la Conférence Ouest.

Trois jours après que Doncic a détruit les Phoenix Suns en Arizona, la star slovène a trouvé la voie plus difficile contre un Golden State impitoyable au Chase Center de San Francisco.

Les Warriors, qui comptaient déjà neuf longueurs d'avance à la mi-temps 54-45, ont fait la différence dans le troisième quart-temps, remporté 34-24 pour compter 19 longueurs d'avance à l'abord du quatrième quart.

Ils ont encore accentué leur avance dans le début du dernier quart-temps, pour compter jusqu'à 27 longueurs d'avance avant de s'imposer confortablement.

Doncic , lui, a dû se faire soigner dans le troisième quart-temps, souffrant apparemment à une épaule.

Jordan Poole des Golden State Warriors au cours du match 1 de la finale de Conférence Ouest en NBA contre les Dallas Mavericks le 18 mai 2022 au Chase Center à San Francisco ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Thearon W. Henderson )

Dans une équipe soudée avec sept joueurs à 10 points et plus, Curry a mené la danse avec 21 points, 12 rebonds et 4 passes décisives, tandis que Jordan Poole et Andrew Wiggins ont compilé 19 points chacun.

Klay Thompson, après un début de match très laborieux, avec aucun point inscrit au cours des deux premiers quarts, est entré dans le rythme en seconde période avec 15 points.

Doncic, auteur d'un match moyen, a néanmoins été le meilleur scoreur des Mavericks avec 20 points.

- Doncic: "Je dois être meilleur" -

Tentative à trois points de Andrew Wiggins des Golden State Warriors contre les Dallas Mavericks en finale de Conférence Ouest en NBA le 18 mai 2022 au Chase Center à San Francisco ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Thearon W. Henderson )

"Je dois être meilleur. Je dois être meilleur pour l'ensemble du groupe, et j'en suis capable", déclarait le Slovène, dépité, après la lourde défaite de Dallas.

"Mais c'est juste une défaite. C'est comme ça en plays-offs, qu'elle soit de 1 ou de 40 points, c'est juste une défaite. Nous devons maintenant nous préparer pour le match N.2", a-t-il tenté ensuite de relativiser.

Dans la première moitié du match, les Mavs ont connu un énorme déchet, avec un 14 sur 44 à deux points et seulement sept tirs primés réussis sur 29 tentativess. Malgré tout, ils ne comptaient que deux points de retard au milieu du deuxième quart-temps (35-33).

Mais les Warriors ont alors mis le pied sur l'accélérateur, avec un 11-2 et un Curry à la baguette, lançant ses rampes de lancement Poole et Wiggins pour des paniers à trois points.

"Nous avions établi un plan de jeu précis et avons réussi la plupart du temps à l'exécuter", a déclaré Curry. "Nous avons fait ce que nous étions supposer faire en remportant le premier match, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire".

Le deuxième match de la série se déroule à San Francisco vendredi.

Lukas Doncic (g) des Dallas Mavericks contre les Golden State Warriors dans le match 1 de la finale de Conférence Ouest en NBA le 18 mai 2022 au Chase Center à San Francisco ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Thearon W. Henderson )

Le vainqueur de cette finale de la Conférence de l'Ouest affrontera le vainqueur de la Conférence de l'Est, Boston ou Miami, lors de la finale de la NBA.