Finale au Stade de France : un trophée pour Macron

L'invasion russe en Ukraine commence à produire ses premières conséquences dans le football. L'UEFA a en effet décidé de transférer la finale de la Ligue des champions, son épreuve phare, de Saint-Pétersbourg au Stade de France. Si cette décision pèsera certainement peu dans la grande Histoire, il s'agit, en tout cas pour l'instant, de la seule victoire diplomatique d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise.

Prévue originellement le 28 mai à la Gazprom ( tiens tiens ) Arena de Saint-Pétersbourg, une ville qui symbolise le projet impériale russe, la finale de la Ligue des champions League se déroulera finalement le 28 mai au Stade de France, à Saint-Denis et aux portes de Paris. De quoi redonner de l'appétit au Paris Saint-Germain, qui pourrait soulever quasiment à domicile ce trophée si convoité à domicile et devant son public. Le choix de l'UEFA de retirer l'événement à l'antre du Zénith était dans les cartons depuis quelques jours , alors que le bruit des chenilles des chars de Vladimir Poutine se faisait entendre en fond sonore. C'est peu dire que cette nouvelle n'a pas vraiment chagriné le Kremlin. "s'est contenté de déclarer le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.Dans un premier temps, le nom de Wembley avait circulé. Apparemment, Emmanuel Macron, président de la République française et qui préside par ailleurs l'Union européenne jusqu'en juin, a su convaincre Aleksander Čeferin, big boss de l'UEFA, de l'intérêt de venir se " réfugier " en France. On sait que Jupiter peut-être conciliant et donc écouté auprès des instances internationale du football. Après tout, la FIFA a ouvert des bureaux à Paris dans le prestigieux Hôtel de la Marine, mais en bénéficiant d'une extraordinaire défiscalisation de ses affaires commerciales et avec le prêt de magnifiques pièces du mobilier national. Bref, dans la suite logique, le Stade de France vibrera fin mai, juste après une (ré)élection présidentielle pour ce point d'orgue de la saison européenne. Un beau succès dont s'est déjà réjoui Jean-Michel Blanquer sur Twitter, d'un fort déplacévite supprimé...

