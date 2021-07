FFF : la gueule de bois

L'Euro devait être la planche de salut du foot français, et donc de la FFF. Après une année de pandémie, des finances dans le rouge et des polémiques en cascade, le terrain et surtout un nouveau trophée allaient conjurer ce contexte déprimant et préparer une saison 2021-2022 sous de meilleurs auspices. Las, les Bleus ont chuté, et désormais la Fédé doit se relever toute seule.

Patron un jour, patron toujours

Patron un jour, patron toujours

Les mauvais esprits parleraient d'une maigre consolation. Brigitte Henriques, vice-présidente de la FFF et ancienne joueuse, a été élue présidente du CNOSF, cette grande maison du sport français. La première femme à ce poste, et c'est le foot qui l'y porte. Un vrai paradoxe quand on connaît le rapport du ballon rond avec l'olympisme et le taux de féminisation dans les diverses disciplines. Noël Le Graët l'a évidemment félicitée, mais il ne devait pas avoir le cœur à fanfaronner. La veille de cette date pourtant historique, l'équipe de France s'abîmait en Roumanie contre unecensée simplement servir de marchepied avant les grandes rencontres à venir. Ce fiasco tombe au plus mal pour l'institution. Si le foot professionnel a souffert dans ses finances de la crise sanitaire, la FFF n'en sort pas indemne non plus et affiche pour la première fois depuis longtemps un déficit (5 millions d'euros pour le moment), même si elle possède des réserves et des ressources non négligeables. Cette sortie de route dès les huitièmes la prive en tout cas des dotations importantes de l'UEFA en cas de parcours, quasiment déjà planifié, jusqu'en finale. En gros, elle recevra un peu plus de 14 millions d'euros (moins les 30% pour les joueurs) au lieu par exemple des 32,5 millions récoltés en 2018.Seul coté positif, si l'on ose l'expression, avec cette manne évaporée : la direction de la Fédé va pouvoir encore davantage insister sur la nécessité de son wagon de licenciements (26 pour le moment). Une annonce qui pourtant fait grincer bien des dents dans les bureaux et en visio, surtout auprès de salariés qui connaissent parfaitement l'état des réserves de la FFF. Les pertes de l'Euro permettront de balayer d'un revers de main les solutions alternatives, comme solliciter les Bleus afin qu'ils renoncent à tout ou partie de leurs primes, droits à l'image, etc. Un " sacrifice " qui permettrait de sauver quelques CDI. Le piteux retour précipité des Tricolores fournit même des arguments en ce sens, ils ont beaucoup