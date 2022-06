Feyenoord 2002, un miracle sauce hollandaise

Après une phase de poules de Ligue des champions 2001-2002 décevante, Feyenoord, emmené par un tout jeune Robin van Persie, est reversé en Coupe UEFA. Les hommes de Bert van Marwijk vont y réaliser un parcours ébouriffant, en tapant l'Inter en demies puis en scalpant Dortmund en finale (3-2). De quoi permettre au club de Rotterdam de remporter dans son stade ce qui constitue aujourd'hui le dernier trophée continental du football batave.

Van Hooijdonk, l'arme fatale

Il faut croire que le hasard fait parfois bien les choses. Ce 8 mai 2002, Feyenoord s'apprête à disputer face à Dortmund sa première finale de Coupe d'Europe depuis 28 ans, et Rotterdam est aux premières loges pour assister à l'événement. Merveilleux hasard, le sommet de la Coupe UEFA (C3) se dispute en effet au stade De Kuip, l'antre historique du Feyenoord depuis 1937. Un drôle de dénouement, qui vient conclure une saison aux contours parfois irrationnels. Pour s'en rendre compte, il faut jeter un œil dans le rétroviseur, sept mois plus tôt : initialement qualifié pour la C1, Feyenoord est reversé fin octobre en Coupe UEFA, après avoir terminé troisième d'un groupe de Ligue des champions abordable, où seul le Bayern faisait figure de gros poisson., raconte le milieu défensif Patrick Paauwe, qui a évolué au Feyenoord de 1998 à 2006 et disputé plus de 280 matchs avec le club rotterdamois.Cette aventure débute dès les seizièmes de finale, contre Fribourg. Vainqueurs 1-0 à l'aller, les joueurs de Bert van Marwijk bafouillent leur football au retour en encaissant deux buts et sont virtuellement éliminés peu avant l'heure de jeu. Le moment choisi par l'attaquant du club, Pierre van Hooijdonk, pour envoyer un coup franc surpuissant dans la lucarne adverse. Un tir lunaire, le premier d'une implacable série, alors que Feyenoord recolle finalement à 2-2 et se qualifie pour le prochain tour., admet Patrick Paauwe. Adroit, puissant et aérien, l'attaquant international néerlandais inscrira huit buts lors de cette campagne européenne, dont quatre sur phases arrêtées.C'est encore dans cet exercice que le numéro 9 de Feyenoord s'illustre en huitièmes de finale retour face aux Rangers (1-1 à l'aller), en frappant deux coups francs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com