Fête des Lumières à Lyon: foule festive, masques de rigueur

Projections lumineuses sur le musée d'Art moderne de Lyon pour la Fête des Lumières, le 8 décembre 2021 ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

En plein rebond de la pandémie de Covid, un bain de foule géant: la Fête des Lumières à Lyon a drainé mercredi soir des dizaines de milliers de spectateurs, soumis à de strictes consignes sanitaires globalement respectées.

"Portez vos masques, s'il vous plait!", rappelle un agent de sécurité au flot de visiteurs massés devant la barrières d'entrée d'une des illuminations monumentales proposées au public, près de l'Hôtel de ville.

"Non, non, pas besoin du passe!", explique-t-il à ceux qui, par réflexe, se préparent aux vérifications habituelles de vaccin sur leurs smartphones.

Evénement populaire et culturel accueillant sur quatre jours plus d'un million de personnes, la Fête des lumières a été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Cette année, comme d'habitude, le centre -ville, interdit aux voitures, a été investi par des groupes festifs venus admirer la première mise en lumière de la municipalité écologiste, avec projections de forêt imaginaire sur les quais de la Saône ou jungle lunaire dans le parc de la Tête d'Or.

Le maintien de l'édition 2021 était loin d'être acquis: le feu vert définitif des autorités n'a été accordé que mardi. A d'impératives conditions: port du masque obligatoire et interdiction de ventes ambulantes de boissons et de nourriture pour éviter les regroupements.

A chaque entracte des 31 créations artistiques proposées - principalement dans l'hyper-centre, mais aussi dans des quartiers plus éloignés - un message par haut-parleur, au ton doux, rappelle au public la marche à suivre. Idem sur des panneaux explicatifs installés aux différentes entrées. Avec pour compléter, projection de consignes lumineuses pour canaliser le flux des badauds.

- Plan blanc -

"Le masque, je le porte au quotidien dans mon travail. C'est une habitude, ça ne me dérange pas", explique Amandine, 30 ans, cadre dans le négoce de matériau, devant un bassin illuminé par une enfilade de cadres lumineux rouge.

Les Hospices civils de Lyon ont annoncé lundi avoir déclenché le plan blanc, peu avant que les premières lumières magnifient les lieux emblématiques de la ville.

Projections lumineuses sur la mairie (g) et le musée d'Art moderne, place des Terreux à Lyon, lors de la Fête des lumières, le 8 décembre 2021 ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Dans un froid humide, face à la fontaine de la place des Jacobins drapée de bougies, Odette et Normand Lecuyer, couple de septuagénaires suisses venus pour l'occasion, disent aussi n'avoir pas reculé devant la situation sanitaire, en pleine cinquième vague Covid-19: "On a notre troisième vaccin, on ne se pose pas de questions. Et le masque est un rempart, c'est une bonne mesure de l'avoir imposé".

"On suit des cours dans des salles où certains ne portent pas le masque, on court moins de risques ici!", abonde Manon, 22 ans, étudiante en master communication. Elle vient de commander un café sur la place où les commerces ambulants habituellement autorisés à vendre dans le centre ont été regroupés, de l'autre côté du Rhône. L'accès se fait sur présentation du passe sanitaire, mais peu avant 20h00, le lieu est très peu fréquenté.

"A cette heure-là, je travaille à fond. Je viens depuis 15 ans, et on fait notre année à cette occasion", fulmine Olivier Peytaud, vendeur de marrons venus d'Ardèche. Il envisage de se réinstaller dans le centre pendant la journée. Sinon, "je vais prendre un bouillon", prédit-il.

Des visiteurs photographient une installation lumineuse place de la République à Lyon lors de la Fête des lumières, le 7 décembre 2021 ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Différents kiosques vendant vin chaud ou paninis tentent néanmoins de faire affaire, dans le périmètre de la fête. Tous n'ont été prévenus que la veille de cette mesure qui les privent, comme ce kiosque-épicerie "de quatre mois de chiffre d'affaires en quatre jours". "J'ai acheté pour 2000 euros de marchandise ces derniers jours. Que vais-je en faire?", se désespère un autre, qui a tenté de braver l'interdiction. Mais la police est venue et, après un premier avertissement, l'a verbalisé.

Accompagné de sous-préfet, les brigades de police sillonnent ainsi le périmètre, pour des contrôle renforcés. Les badauds, eux, se promènent dans la ville illuminée.

