Fernando Torres à Liverpool : El Niño n'a jamais marché seul

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 27e épisode, retour à l'été 2007. L'Atlético de Madrid a eu du mal à se séparer du gamin qui a rejoint ses rangs à l'âge de 11 ans, mais Fernando Torres a fini par quitter le nid, peu après son 23e printemps. Direction Liverpool pour un montant record, et pour le début de l'âge d'or.

Le trauma du Barça

Fernando Torres ne marchera jamais seul. Le monde entier en a été témoin quand le brassard du capitaine de l'Atlético de Madrid s'est détaché de son bras un soir d'avril 2007, à Anoeta. Un bandeau spécialement offert par ses amis, où est inscrite une phrase : "We'll Never Walk Alone". L'épisode a trouvé sa place dans le répertoire du Kop puisque le chant à la gloire d'commence en rappelant que. L'histoire d'un simple clin d'œil fraternel - ses amis s'étaient tous fait tatouer la fameuse phrase sur le bras - devenu un cadeau prémonitoire.À l'époque, Liverpool est pourtant loin d'occuper l'esprit de l'Espagnol, en quête d'une place européenne avec les. Le résultat de la chasse ne sera que désillusion : l'Atlético se classe septième, passant à côté d'un ticket pour la Coupe UEFA... à cause de sa différence de buts particulière avec Saragosse. Torres a le désagréable sentiment de ne pas pouvoir jouer dans la cour des grands, accentué par le 0-6 encaissé lors de la 35journée, au Calderón, contre le FC Barcelone., reconnaitra le numéro 9 dans, sa biographie.

El Niño magic stunning @Torres strikes for you to enjoy! Which is your favourite? pic.twitter.com/mEupsEzXma

— Liverpool FC (@LFC) July 4, 2022grandit vite. Beaucoup plus que son club de cœur. Une aubaine pour les sirènes. Chelsea a manifesté son intérêt dès 2005. Sir Alex Ferguson a tenté de négocier après la Coupe du monde 2006.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com