Fernando Signorini : " Messi sait comment gérer son physique "

Lionel Messi n'avait joué qu'une trentaine de minutes à Reims cette saison mais son sélectionneur, Lionel Scaloni, avait été très clair : il comptait bien faire jouer les trois matches de qualifications à la Coupe du Monde 2022 à son capitaine. Si le néo-parisien a déjà enchaîné 90 minutes au Venezuela, où il a failli perdre une jambe sur un tacle assassin, les cinq minutes de match (interrompu) contre le Brésil devraient rassurer les supporters et le staff du PSG, avant un dernier match contre la Bolivie ce jeudi. Alors, à 34 ans, peut-il encore enchaîner les matchs ? Préparateur physique historique de Maradona et de Messi lorsque que le Pibe de Oro était sélectionneur de l'Albiceleste, Fernando Signorini, 70 ans, livre son analyse.

"Pour moi, Leo est comme un chat qui chasse des souris."

Si le sélectionneur a pris cette décision, c'est parce que le sélectionneur dispose de beaucoup d'informations au sujet de la condition physique de son joueur. Il est en contact permanent avec lui. En plus de cela, Leo a une expérience suffisante aujourd'hui pour savoir comment il doit gérer ses efforts pendant un match. Ce n'est pas le genre de joueur qui va faire des courses supplémentaires s'il n'y a pas le besoin. Ce sont sûrement ses coéquipiers qui vont davantage en faire. De ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de problème.Ce sont des cas exceptionnels qui arrivent à maintenir un niveau très élevé malgré leur âge. Pour moi, Leo est comme un chat qui chasse des souris. Comme Diego ou d'autres grands joueurs, ce sont des types qui sont nés pour ça. Là où il n'arrivera plus à être présent en raison de sa condition physique, il va le compenser par son expérience. Je crois qu'aujourd'hui Leo a une intelligence tactique et stratégique plus importante. Il sait comment gérer son physique. Avec moins d'effort, il parvient à garder l'efficacité qu'il recherche.Si tu veux l'aider, comme pour tout le monde dans un effectif, la première chose à faire c'est apprendre à le connaître, gagner sa confiance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com