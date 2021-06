So Foot • 23/06/2021 à 06:00

Fernando Santos, le disque rayé

Après avoir mené le Portugal sur le toit de l'Europe en 2016, Fernando Santos semble être totalement dépassé sur le banc des Lusitaniens. Que ce soit dans les choix tactiques ou les conférences de presse. Tout simplement car son équipe a évolué depuis cinq ans, et n'est plus compatible avec ce qu'il tente de mettre en place.

Torse nu au milieu du vestiaire du Stade de France avec une main sur le trophée, Cristiano Ronaldo, les yeux rougis, improvise un discours après la victoire du Portugal en finale de l'Euro 2016 face à la France. Et ses premiers mots sont en direction de Fernando Santos que CR7 pointe du doigt :Cinq ans plus tard, les caméras ne montrent pas ce qu'il se passe dans le vestiaire du Portugal, mais il y a fort à parier que le capitaine lusitanien ne balance pas des mots d'amour à Fernando Santos. Car si le sélectionneur de laa dégainé un Euro 2016 parfait - que ce soit dans l'unité du groupe, la croyance en la victoire finale, le don de soi sur le terrain et la science tactique -, la donne a bien changé lors de cet Euro 2020 où il semble totalement largué, épuisé après sept années passées à la tête d'un Portugal qui ne demande qu'à évoluer vers un chemin dans lequel Fernando Santos ne veut pas aller. Ou ne peut pas aller.