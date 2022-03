Fernando D'Amico : "Je suis né à Buenos Aires, mais je me considère Lillois"

Tombé amoureux du LOSC au début des années 2000, Fernando D'Amico ne cesse de clamer son amour pour son club de cœur. Présent en famille à Séville cette saison en Ligue des champions lors du prestigieux succès des Dogues début novembre, l'ex-milieu de terrain argentin du club nordiste (1999-2003) sera également de la partie ce mercredi face à Chelsea. En espérant un miracle.

J'habite en Espagne, à Badajoz, non loin de la frontière portugaise. C'est entre Madrid et l'Andalousie. J'ai ma maison, ma famille, ma femme et trois enfants. J'ai une académie de football et j'écris aussi des livres liés au football, à la motivation, mais aussi à l'intelligence émotionnelle.C'est naturel et réciproque. Moi, je me considère lillois, même si je suis né à Buenos Aires et que j'habite en Espagne. J'ai parcouru le monde, mais j'étais fait pour être joueur du LOSC. La meilleure version de Fernando D'Amico, tu l'as vue à Lille. J'ai les mêmes valeurs que le club, que les supporters et que les joueurs.La combativité, la générosité, tout donner et ne rien lâcher... L'une des choses les plus importantes, c'est d'aimer le maillot. Pour les supporters lillois, leur club est une religion. C'est l'amour. J'ai passé quatre ans au LOSC, mais j'ai l'impression que je ne suis jamais parti et que je joue encore là-bas. Quand je mets le maillot du LOSC encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être Superman !Je crois que c'est aussi car je suis arrivé lorsque le club traversait une période délicate, en Ligue 2. Le LOSC n'était pas en bonne santé sportivement parlant, mais également d'un point de vue économique. Il était dans une période de transition. Et puis, malgré tout ça, on a créé un groupe extraordinaire. On était très proches avec les fans, humbles et surtout,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com