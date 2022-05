Ferland Mendy, légitime défenseur

Ferland Mendy fait rarement l'unanimité. Pourtant, le latéral gauche s'est installé comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. Un paradoxe, pour un joueur en manque de reconnaissance, mais dont la légitimité n'est plus à prouver.

Le figurant

Effet domino. Si la qualification du Real Madrid en finale de la Ligue des champions devait s'inscrire dans une explication imagée, cette réaction en chaîne en serait assurément une idéale illustration. Et pour cause, à la 87minute d'une demi-finale vouée à sourire à un Manchester City menant alors 0-1, Ferland Mendy s'est mué en sauveur, sortant sur la ligne le ballon du break de Jack Grealish. Un tacle crucial venu offrir une ultime respiration au contingentavant la suite que l'on connaît. Dans ce geste, passé inaperçu et au résultat importantissime, on retrouve ainsi la trajectoire de Mendy : un joueur fiable, au diapason sur le terrain, mais rarement plébiscité en dehors.Il faut dire qu'à sa signature au Real Madrid, Ferland Mendy a dû s'accommoder de cette étiquette d'homme de l'ombre. Auteur de deux saisons pleines à l'Olympique lyonnais, dont un exercice 2018-2019 solide (44 matchs disputés, son plus haut total en carrière), le Meulanais rejoignait en effet la Maison-Blanche dans un relatif anonymat. Élu par Zinédine Zidane et chargé de succéder à l'immense, mais déclinant Marcelo, l'ancien du HAC se jetait, dès lors, dans le grand bain. Intégré d'entrée au dispositif de Zizou, le latéral n'a finalement pas tardé à montrer ses qualités, porté par une assise défensive et des projections rapides sur les phases de contres.Une balance positive, malheureusement nuancée par un corps trop souvent sujet aux blessures (33 rencontres manquées depuis son arrivée à Madrid, 271 jours au total) et par des lacunes (manque de précision sur les centres, difficulté à gérer la pression sur certaines rencontres), rapidement devenues prétexte à des critiques récurrentes. Moins épargné que d'autres, Mendy a donc appris à jouer en retrait, en se fiant à ses bases. Ces mêmes fondements qui lui ont permis de gagner la confiance de ses coachs, lui qui dispute une moyenne de 30 matchs par saison depuis l'été 2019 :, posait Zidane, alors encore sur le banc madrilène.