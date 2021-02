Ferland Mendy, la gauche caviar

Après Olivier Giroud avec Chelsea, un autre français s'est démarqué en inscrivant un golazo en Ligue des Champions : Ferland Mendy. De quoi rappeler pourquoi l'ancien lyonnais a mis Marcelo sur le banc et qu'il compte bien faire pareil avec Lucas Hernandez en équipe de France.

Ferland Mendy met le Real sur les bons rails

Marcelo, qui ?

Mettre un large sourire sur le visage de Zinédine Zidane n'est pas une chose aisée. C'est pourtant l'exploit qu'a réussi à faire Ferland Mendy à la 85minute de cet Atalanta Bergame - Real Madrid en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Il faut dire que le double Z n'est pas le seul à avoir eu un rictus au moment de voir le latéral gauche français envoyer une merveille de frappe enroulée du droit au fond des filets. Un but aussi somptueux qu'improbable. Finalement, même le principal intéressé n'y croyait pas vraiment comme il l'a confié après la rencontre au micro de: "". Ferland Mendy a donc couru les poings serrés et la bouche grande ouverte en direction de Lucas Vazquez. L'ancien havrais peut exulter : il est le grand bonhomme de cette rencontre. Non pas seulement pour avoir planté le seul but du match, mais pour avoir aussi permis aux Madrilènes d'évoluer toute la rencontre en supériorité numérique après avoir provoqué le carton rouge de Remo Freuler. Bref, ne cherchez pas plus loin celui qui est reparti au vestiaire avec le trophée d'homme du match.Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Karim Benzema, Eden Hazard, Rodrygo, la liste des absents était longue pour le Real Madrid. Et si certaines absences ont causé des maux de tête à Zinédine Zidane, ce n'est pas le cas de celle de Marcelo. Même à 100%, le Brésilien se serait assis sur le banc avec un petit plaid pour admirer la partition de Ferland Mendy qui a, rapidement après son arrivée à l'été 2019, récupéré la place de titulaire. Un coup de force que l'ancien lyonnais doit à la baisse de niveau de Marcelo, mais surtout à ses belles performances. Et c'est ainsi que lorsque le match relève d'une importance capitale - comme lors du huitième de finale de C1 perdu face à Manchester City