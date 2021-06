Ferenc Puskás, marque déposée et produit dérivé

En Hongrie, à Budapest ou ailleurs, Ferenc Puskás est partout. Difficile de faire autrement lorsqu'on a affaire au plus grand sportif de l'histoire d'un pays en quête de sa gloire passée. Et forcément, son précieux héritage a été récupéré et instrumentalisé par Viktor Orbán. En bon renard des surfaces.

"Puskás portait en lui des valeurs de liberté"

Comme souvent pour honorer ses héros, la Hongrie a choisi le grandiose pour perpétuer le souvenir de Ferenc Puskás. C'est d'ailleurs sous le marbre de la majestueuse basilique Saint-Étienne de Pest que le Major galopant repose depuis sa disparition en novembre 2006. Mais c'est dans un autre temple, tout aussi imposant, quoique plus volubile, que les vivants continuent de croiser son imposant héritage. Portugais et Français peuvent en témoigner après leur match contre la sélection hongroise, et pourront encore le faire ce mercredi soir pour leur rencontre : la Puskás Aréna est un formidable trait d'union entre le leader du Onze d'or, cette équipe qui a émerveillé l'Europe au cours des années 1950, et une sélection qui retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse après 30 ans d'errance., témoigne Péter Csillag, journaliste àDans ce stade à l'acoustique phénoménale, lesconnaissent un renouveau qui donne un écho aux exploits d'un lointain passé. Ce n'est donc pas anodin que cette arène de 67 889 places, inaugurée en 2019, ait été construite sur les ruines et avec les pierres de l'ancien Népstadion (" le stade du Peuple ", en VF), érigé en 1953 en plein âge d'or de la Hongrie et qui a vu notamment le 7-1 collé aux Anglais en 1954. Cependant, le poids de Puskás, qui avait terminé sa carrière ventripotent, ne se limite pas à ça.Dans les rues de Budapest, les références au joyau du Honvéd sont partout. On peut en effet croiser sa tête gominée sur une fresque de la rue Rumbach Sebestyén, sur des T-shirts vendus sur les grands boulevards ou même sur la devanture d'un restaurant du cour Gozsdu. Si Johan Cruyff, Pelé ou Diego Maradona sont aussi considérés comme des personnages historiques dans leur pays respectif, rares sont ceux qui ont une telle place dans le roman national. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com