Ferdi : "Grâce à un maillot de JPP, j'ai pu financer mon EP"

Vu sur scène et en studio aux côtés de Sofiane Pamart, Ichon ou Peet, le saxophoniste Ferdi a sorti son premier EP, Val Duchesse. À 26 ans, celui qui vit à Bruxelles depuis presque dix piges est aussi supporter de l'OM et collectionneur de vareuses vintage.

"De mon jardin, j'entends les supporters de l'Union les jours de match."

Quand il était jeune, mon père était abonné à Valenciennes, il allait en Tribune de fer à Nungesser. Ensuite il a habité à Lille pendant 20 ans, donc il a switché, et mon grand frère, qui est beaucoup plus calé en foot que moi, a suivi au point d'être toujours un gros supporter du LOSC. On avaittous les matins à la maison, et mon frère était abonné à. C'est comme ça que je m'y suis mis aussi. J'ai joué à l'Olympique de Marchiennes, où on vivait, mais seulement deux saisons, car le mercredi, c'était aussi le jour du conservatoire. Ce qui ne m'empêchait pas de jouer au foot le samedi, mais plutôt au city stade.Lors de la saison 2002-2003, alors que je devais avoir 7-8 ans, mes grands-parents paternels, qui vivaient vers Lyon, sont venus nous rendre visite dans le Nord un week-end de Lille-Marseille. Ils dormaient à Orchies, dans un hôtel où l'équipe de l'OM devait passer la nuit aussi. Quand mon grand-père l'a su, il a appelé mon père, et il nous y a emmenés. À cet âge-là, je n'étais pas encore à fond dans le foot ni supporter de Lille, mais le fait de voir les joueurs descendre du bus, prendre des photos avec Daniel Van Buyten et Johnny Ecker, ça m'a marqué. C'est ce jour-là que je suis devenu supporter de l'OM. Puis au début, tu vois, je ne voulais pas faire comme mon frère qui supportait Lille, et un peu me démarquer. L'année suivante, avec la saison de fou du club : c'était terminé, j'étais complètementpar l'OM.Ouais, petit, quand j'ai demandé pour mon anniversaire à aller voir un Marseille-Troyes. Après ça, je crois que je n'y suis pas retourné pendant dix ans. En mai, en revanche, ma copine m'a offert des places pour Marseille-Lyon, et trois jours plus tard, je suis allé les voir contre Feyenoord en demies de Ligue Europa Conférence. Une connaissance m'avait trouvé une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com