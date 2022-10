Fenerbahçe-Larnaca : Quand la partition de Chypre se joue en Coupe d'Europe

Pendant que le Stade rennais reçoit ce jeudi soir le Dynamo Kiev, l'autre rencontre du groupe B de cette Ligue Europa risque de faire plus parler sur le terrain politique. En effet, elle oppose le club turc de Fenerbahçe au club chypriote de l'AEK Larnaca. Un match révélateur de l'histoire contrastée et des tensions actuelles entre l'île de Chypre et la Turquie. Avec en toile de fond le cas complexe de la République turque autoproclamée de Chypre du Nord, qu'Erdoğan souhaite à tout prix faire reconnaître comme un État à part entière. Décryptage.

Fenerbahçe AEK Larnaca 06/10/2022 à 21:00 Ligue Europa Diffusion sur

Chypre, une île stratégique entre Grèce et Turquie

Le président de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan a haussé le ton il y a quelques jours sur CNN Turk. En cause : la levée le 17 septembre de l'embargo des États-Unis sur les armes qui frappait depuis des décennies Chypre (à la condition que l'île empêche les navires de guerre russes d'accéder à ses ports). Si cette décision est saluée au sud par la République de Chypre, ce n'est pas le cas pour la République turque de Chypre Nord et de son allié la Turquie qui craignent une escalade militaire. Mais pourquoi cette île, d'une taille comparable à la Corse, située dans la partie orientale de la mer Méditerranée, est-elle divisée et engendre autant de tensions géopolitiques ?Chypre a en effet une histoire complexe de par sa position géographique et stratégique entre la Grèce et la Turquie. Durant l'Antiquité, l'île est sous domination grecque, mais au fil de l'histoire, elle va passer dans les mains de l'Empire…