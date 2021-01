Fenerbahçe, l'Özil de la tentation

Il fallait que quelqu'un s'y colle et ose le coup : le Fener a décidé de sortir le champion du monde 2014 du placard pour refaire de lui un joueur de football. À 32 berges, et après dix mois à se tourner les pouces, le maestro de Gelsenkirchen a une carrière à reprendre en main dans le pays qui a vu naître ses parents.

Choix du coeur et bromance avec Erdogan

On aime évidemment les belles histoires et les grosses peluches de Tyrannosaurus, mais on aurait préféré que lede l'année de Mesut Özil soit autre chose que sa main tendue à Gunnersaurus, la mascotte d'Arsenal qui a vu sa vie défiler cet automne avant de revenir d'entre les morts. C'est-à-dire que si l'on se penche sur l'évolution de la carrière professionnelle de l'Allemand ces douze derniers mois, on aurait envie de détester encore davantage l'année maudite qui vient de s'écouler : un pion en février, une offrande en mars, dix apparitions étalées sur les 67 premiers jours de 2020, puis, le milieu offensif n'ayant même pas été inscrit sur la liste desen Premier League pour l'exercice en cours. L'homme aux 92 capes avec lan'était déjà plus un joueur d'Arsenal (avec qui il aura raflé quatre FA Cup depuis son arrivée en 2013, tout de même), le voilà de retour dans le circuit., a-t-il même promis.Et c'est donc au Fenerbahçe SK - après avoir rompu son contrat avec les Canonniers - que la suite de l'histoire va s'écrire : l'un des trois mastodontes de Turquie certes, mais un mastodonte dont le seul trophée de ces deux dernières années est un tournoi de pré-saison, qui n'est même pas européen actuellement - la faute à une très décevante septième position en 2019-2020 - mais bataille pour le trône de Süper Lig au moment où Özil pose le pied sur les rives du Bosphore. Un coin d'Istanbul, aussi, où Roberto Carlos (2007), Mamadou Niang (2010), Dirk Kuyt (2012), Bruno Alves (2013), Robin Van Persie (2015), ou encore Nabil Dirar (2017) et Luiz Gustavo (2019) pour ne citer qu'eux, sont également venus se faire un kif la trentaine passée, ces derniers temps., avait écrit le