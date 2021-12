Felice Mazzù, l'amour avant tout

En janvier 2020, à la suite de son éviction de Genk, Felice Mazzù songeait à reprendre sa carrière de prof d'EPS s'il ne retrouvait pas un club capable de lui offrir de la passion et de l'amour. Deux ans plus tard, le technicien de 55 ans a été désigné meilleur entraîneur belge de l'année pour la seconde fois de sa carrière, grâce à sa réussite sur le banc de l'Union saint-gilloise, actuel leader du championnat belge. L'Union, un club justement à son image : modeste, ambitieux et revanchard.

"Si j'ai bien appris quelque chose avec lui, c'est qu'il est plus important de parler aux joueurs qui ne jouent pas plutôt qu'aux titulaires. Il avait vraiment conscience de l'importance du groupe." Maxime Chanot

Quand le ballon du troisième but franchit la ligne, Felice Mazzù entre sur le terrain, serre les poings à genoux et se baisse pour embrasser la pelouse. Logique, l'Union saint-gilloise vient de retourner le Cercle Bruges (3-2). Après la victoire, avant de s'adresser aux journalistes, il se sert une Jupiler dans le frigo de la salle de presse. Histoire de savourer le fait que l'Union soit assurée de passer les fêtes dans le costume de leader.Des louanges en apparence bateau, mais qui, dans la bouche du technicien de 55 ans, ne sont pas anodines tant il accorde de l'importance à. Et dans ce registre-là, l'ancien coach carolo n'est pas le dernier, à en croire Maxime Chanot :Dithyrambique à l'égard de son ancien coach, Maxime Chanot n'était pourtant pas vraiment dans ses plans à son arrivée au White Star de Bruxelles en juillet 2011.Pour autant, l'actuel défenseur de New York à City ne va pas être laissé de côté par Mazzù. Au contraire, il devient un titulaire indiscutable, et ses dix-huit mois passés sous ses ordres l'ont marqué :