Fekir, les raisons de la colère

Ce week-end contre l'Athletic Club, Nabil Fekir a reçu son deuxième carton rouge direct de la saison. Régulièrement provoqué par ses adversaires depuis son arrivée au Betis, l'ancien capitaine de l'OL traverse une période plus délicate à gérer sur le plan disciplinaire. Mais faut-il s'en inquiéter pour autant ?

Eintracht Francfort Betis 17/03/2022 à 21h Ligue Europa Diffusion sur

En une phrase, Pablo Correa a placé le football dans la catégorie des disciplines où l'émotion n'aurait pas sa place. Dès lors, l'ex-entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine n'aurait sans doute pas apprécié la scène jouée dimanche dernier au Benito-Villamarín. Sur le flanc gauche, Nabil Fekir reçoit une ouverture de William Carvalho dans les pieds. Le numéro 8 descontrôle, observe l'espace libre autour de lui, puis se met à effectuer quelques jongles pour divertir le public sévillan, tout heureux de voir son chef d'orchestre s'amuser. Mais les joueurs de l'Athletic Club ne l'entendent pas de cette oreille : Óscar de Marcos commet une faute sur Nabilon, puis Iker Muniain vient lui susurrer quelques mots doux avant de lui mettre la main au visage. Derrière, Fekir monte au créneau et lui assène un coup de pied au niveau du mollet avant de se relever. Résultat des courses : Antonio Mateu Lahoz brandit le carton rouge à Fekir et le carton jaune à De Marcos. Et Muniain ? Impuni et considéré comme une victime dans l'histoire...

