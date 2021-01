Federico Chiesa, l'aile et les cuisses

Sur son côté droit, l'ailier italien de la Juve est clairement le fonceur le plus en vue de ce début de Serie A. À 23 ans, le fiston d'Enrico travaille comme un bœuf, parle un anglais parfait, râle sur le pré comme tout mauvais perdant qui se respecte et évolue là ou Andrea Pirlo lui ordonne de se placer, sans jamais faire de simagrées. Et si la promesse Federico Chiesa était déjà devenue une confirmation ?

Les ailes du désir

Federico Chiesa est un type propre sur lui. Du genre bien élevé, casanier et toujours bien coiffé. Si son papa, Enrico, a été un joueur majeur de Parme et de la Fiorentina de 1996 à 2002, le bambin n'a jamais essayé de bénéficier de passe-droits. Dans son adolescence, il était même déclassé dans les catégories de jeunes de la Fiorentina, son club formateur, où il a fini par se faire un prénom, avant d'être transféré à la Juventus cet été. Voilà qui est Federico Chiesa : un type terre à terre, qui ne franchit jamais la ligne rouge. La sienne a plutôt la couleur blanche de la ligne de touche, sur laquelle il cavale comme un funambule en Serie A depuis 2016, année de ses débuts chez les professionnels. Cette saison, lea rejoint la Juventus, et on peinerait même à trouver actuellement un ailier plus frisson que lui en Italie.Alors que la Vieille Dame défiera l'Inter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com