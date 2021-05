So Foot • 20/05/2021 à 00:02

Federico Chiesa a brillé avec la Juve face à l'Atalanta en finale de Coupe d'Italie

Une nouvelle fois à la hauteur de l'événement et même décisif face à l'Atalanta en finale de la Coupe d'Italie (2-1), Federico Chiesa confirme qu'il est prêt à tout casser sur son passage. Une bonne nouvelle pour la Juve, mais également pour la Nazionale à maintenant trois semaines du début de l'Euro.

À Turin, Federico a remis l'église au milieu du village

Enlacé par le bras musclé de Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa peut contempler avec le sourire le retour des tifosidans un stade. En déambulant sur la pelouse du Mapei Stadium, ce mercredi soir, après avoir remporté la Coupe d'Italie aux dépens d'une Atalanta visiblement condamnée à ne jamais rien gagner, ce gamin de 23 ans a pu avoir un aperçu de "ce que ça fait" d'aller courir avec la tuniquesur les épaules pour saluer des tifosi jamais rassasiés de succès. Avec ce sentiment, en plus, d'avoir été davantage qu'un simple pourvoyeur de caviars pour CR7 au terme d'une saison galère pour une Vieille Dame en reconstruction. Enfin, il a pu faire comme son père Enrico qui avait lui-aussi remporté une Coupe d'Italie avec Gigi Buffon, vingt-deux ans auparavant, au sein d'une équipe de Parme bien loin de son actuel statut de club tout juste relégué en Serie B. De quoi permettre au fiston d'en placer une à ce sujet, hilare :. Un vrai crâneur, mais comment lui en vouloir après tout ?En rejoignant la Juve cet été pour près de 60 millions d'euros, il fallait que Federico Chiesa montre vite que l'énorme investissement posé sur ses épaules n'avait rien d'une folie. À l'image de son but face à la Dea, celui de la victoire finale, qu'il s'est créé tout seul en ne s'appuyant sur Dejan Kulusevski que pour un simple relais qui coule de source, il a même surnagé au sein d'un collectif turinois qui n'a jamais vraiment su sur quel pied danser en Italie comme en Europe. Chiesa, lui, a de son côté rarement déçu : auteur des trois buts de son équipe en huitièmes de C1 face à Porto pour sa première campagne, ou encore décisif face aux gros du championnat (doublé face au Milan, buteur face à l'Atalanta à l'aller), il s'est imposé comme une évidence aux yeux d'Andrea Pirlo et a balayé les doutes à son égard, ceux-là même qui pouvaient encore exister notamment au niveau d'une constance dans la performance qu'il n'avait pas toujours